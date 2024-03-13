Российский диктатор равняется на возраст американских лидеров. Об этом 24 Каналу рассказала председатель фонда "Русь сидящая", российская оппозиционерка Ольга Романова, добавив, что главой США является Джозеф Байден, который на 10 лет старше, чем Путин.

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"Путин смотрит на Байдена и понимает, что время у него еще есть. К тому же Байден собирается баллотироваться на второй срок", – заметила российская оппозиционерка.

Путин хочет быть у власти еще долгие годы

Стоит помнить, что мир и современные технологии движутся вперед. Этим пользуется глава Кремля, чтобы оставаться молодым и поддерживать хорошую физическую форму. Поэтому он точно не остановится на выборах 2024 года, а попытается управлять страной значительно дольше.

Путин идет на новый срок с новой концепцией. У него в конце концов за 25 лет появилась идея о том, что он якобы сплачивает нацию. Более того, россияне не видят войны. Ее замечают только Украина и цивилизованный мир,

– сказала Ольга Романова.

Население России не видит жертв, масштабных разрушений, гибели детей. Наоборот благодаря "военным деньгам" люди богатеют, покупают дома, оккупанты и их семьи становятся богатыми. Понятно, что все это закончится плохо, но сейчас они этого не осознают.

Для них существует только так называемое "сво" и борьба с НАТО на территории Украины,

– подчеркнула Романова.

К тому же сейчас в России появилась новая руководящая группа – "ветераны", которые вернулись с войны. Именно из них Путин хочет создать новую элиту. Очевидно, что от элиты там только название.

Путин строит то, что знает и то, что любил, когда был молод. Теперь у него есть идеология о якобы "миролюбивом народе", который борется с фашизмом и нацизмом. Это отвратительно, но меня не покидает ощущение, что все это надолго,

– подчеркнула оппозиционерка.

Российская власть принимает новые законы, меняет кодексы, которые останутся в силе еще долгие годы. Учитывая это можно понять, на что ориентируется глава Кремля. От своих дальнейших планов и захвата новых территорий он никогда не откажется. А единственным способом избежать этого – является помочь Украине как можно быстрее победить и выйти на границы 1991 года.

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