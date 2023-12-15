Это Россия родила Путина, – Романова сказала, победил ли бы диктатор на честных выборах

Весной 2024 года в России состоятся президентские выборы. Владимир Путин официально объявил, что снова будет баллотироваться.

Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова прокомментировала 24 Каналу ситуацию с выборами в России. Она уверена, что они будут нелегитимными, но даже без фальсификаций ничего не изменится.

К теме ПАСЕ признала Россию диктатурой и призвала признать Путина нелегитимным

"Если сегодня провести в России честные выборы, на них победит Путин. Это беда, горе и трагедия России. У нас стоит вопрос о курице или яйце – это Россия родила Путина или это Путин сделал Россию такой", – отметила Романова.

По мнению оппозиционерки, именно Россия родила Путина. Поэтому нынешний исторический виток, вероятнее всего, был неизбежен. Но почему-то риторика Запада по отношению к диктатору гораздо деликатнее, чем могла бы быть.

Большинство поддерживает Путина

Если убрать все подтасовки и фальсификации на российских выборах, Путин – единственный кандидат, потому все равно побеждает.

По крайней мере, не 80%, но 65 – 70% у него, к сожалению, есть,

– заметила Романова.

Да, еще есть Алексей Навальный, но его популярность стремительно падает. А поклонники Игоря Гиркина составляют меньшинство, и, возможно, это к лучшему. Ведь с их ультраправыми убеждениями война не завершится и может быть еще хуже.

Выборы в России: последние новости

Владимир Путин долго не решался объявить о баллотировании на следующих президентских выборах. Одним из самых болезненных вопросов для него была мобилизация в России и обострение социального напряжения вследствие нее.

Однако 8 декабря Путин таки объявил о решении баллотироваться на следующих выборах, аргументировав тем, что сегодня "иначе нельзя". Следует заметить, что в 2020 году он "обнулил" свои предыдущие сроки, чтобы и дальше править.

Предполагается, что после выборов Путин решится на тотальную мобилизацию. В то же время на "прямой линии" 14 декабря он отрицал потребность во второй волне мобилизации и отметил "успехи" российских военнослужащих.

Очевидно, Путин может допустить других "кандидатов", но это лишь игра. С этой же целью появилась Катерина Дунцова с "антивоенной позицией".