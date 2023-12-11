Ложь, выдумки и манипуляция: какие "победы" покажет Путин на выборах

Владимир Путин, похоже, в очередной раз станет президентом России. Однако диктатор все же представить свою предвыборную кампанию, в которой планирует сосредоточиться на вопросах войны.

Нельзя сказать, что Путин избрал удачный путь, стремясь сосредоточиться на войне своей кампании. Об этом 24 Каналу рассказала политическая аналитика и российская оппозиционерка Ольга Курносова, заметив, что победы, если их не будет, просто придумают.

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Для Путина не будет проблем

Владимир Путин в своей предвыборной кампании, вероятно, будет делать ставку на военные победы. Однако есть небольшой нюанс, ведь российская армия не имеет таких стратегических успехов на фронте, которые можно было преподнести как ту самую "победу".

Впрочем, выход из ситуации найдут.

Не главное взять что-нибудь, а сказать, что они взяли. Какую-то улицу они займут и скажут, что "взяли Авдеевку". Разве это впервые? Все то, что делает российская власть – ложь, вымысел и манипуляция,

– подчеркнула Ольга Курносова.

Не исключено, что Путин будет сосредоточен не только на теме военных "успехов" своей армии. Он также может рассказывать уже привычные бредни об "объединении братских народов" и что-то в этом духе.

"Прямая линия с Владимиром Путиным"

В этом году в России все же состоится "Прямая линия с Владимиром Путиным". Это телевизионная политическая программа, в которой российский президент отвечает на вопросы граждан.

Независимая российская социологическая организация "Левада-Центр" опросил россиян, чтобы узнать, какие вопросы хотят задать Путину 14 декабря. Да, большинство россиян интересует ход войны в Украине, 21% респондентов хотят спросить у Путина о завершениях и результатах так называемой "СВО".

8% опрошенных планируют спрашивать у российского диктатора о пенсиях, социальных программах и т.д.

"23 года Путин у власти до сих пор не налажена работа городских властей. Все до сих пор тянутся на "Прямую линию", чтобы лично бить лбом в пол и просить "царя" помочь. Люди даже не понимают, что это следствие 23-летнего правления", – добавила Курносова.

А 20% граждан даже не о чем спросить у Путина.

Путин идет на выборы: главное

В пятницу 8 декабря Владимир Путин официально сообщил, что будет баллотироваться в президенты снова. Однако подал он это в ответ на просьбу террориста Артема Жоги, который попросил его и дальше возглавлять страну.

Выборы планируют провести даже на временно оккупированных украинских территориях. В МИД Украины отреагировали на подобные намерения врага, отметив, что проведение российских выборов на украинских территориях грубо нарушает не только конституцию Украины, но и устав ООН.

Заметим, что выборы президента России будут проходить не 17 февраля 2024, как было запланировано ранее. То есть корректнее сказать не только 17 февраля. В России сообщили, что выборы продлятся три дня – с 15 по 17 февраля.

"Прямая линия" – это ежегодное событие. Однако в 2022 году Владимир Путин отменил ее проведение.