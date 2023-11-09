Знает, на что давить: в ISW объяснили, на чем будет акцентировать Путин в президентской кампании

Российский диктатор Владимир Путин готовится к предвыборной кампании. Вероятно, он будет всячески избегать темы войны в Украине, чтобы получить благосклонность среди россиян. Путин же сосредоточится на других "китах" своей политики.

Так, Путин будет пытаться сосредоточить внимание своего электората на критике Запада и "стабильности" в России. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете по состоянию на 9 ноября.

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Российские СМИ будут "разгонять" пиар-кампанию Путина вокруг того, что тот якобы сделал Россию "островком покоя" (на самом деле островком "хлопка").

Россияне обожают критику Запада

Отмечают, что рейтинги диктатора растут после того, как он критикует страны Запада, а потому российская государственная пропаганда будет и дальше активно использовать это.

В российской пропаганде появляется все больше новостей о том, как сложно жить в странах Запада и якобы не способность США одновременно поддерживать Украину и Израиль,

– говорится в отчете.

Кроме того, в Институте считают, что пропаганда будет избегать темы войны в Украине во время предвыборной кампании, если на поле боя российские воины и дальше не достигнут успехов.

Тему войны в Украине будут обходить

Аналитики обратили внимание, что ранее Путин неоднократно умалял российские наступательные усилия под Авдеевкой, называя это "активной обороной", а потому и дальше может действовать по этой же тактике.

Более того, во время избирательной кампании в Думу подконтрольная Кремлю партия "Единая Россия" поняла, что использовать тему войны в Украине – неэффективно и контрпродуктивно.

В то же время в Институте считают, что беспокойство в Кремле и "Единой России" по поводу внутренней поддержки войны не является признаком того, что они встретились с угрозой на предстоящих президентских выборах.

А подготовка к президентским выборам будет способствовать тому, что Путин вдвое сильнее будет выступать публично против проведения мобилизации в России, в то же время речь идет именно о публичных наративах, а не о реальных действиях, которые наоборот будут нацелены на продолжение мобилизационных усилий в его стране, ведь его воины понесут потери. Следовательно, и поражений на поле боя в Украине.

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