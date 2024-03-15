У Зеленского призвали к решительным действиям после "выборов Путина"

В России 15 марта начались псевдовыборы президента. Очевидно, что они являются абсолютно незаконными, ведь их также проводят на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, добавив, что Владимир Путин полностью "сломал" Конституцию своей страны еще в 2020 году. Тогда ее переписали так, чтобы глава Кремля мог баллотироваться на пятый, шестой срок и даже дальше.

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Путин 17 марта окончательно потеряет легитимность

После "выборов" российский диктатор юридически не будет легитимным президентом. Даже сегодня он уже таковым не является, но до полномасштабного вторжения все почему-то делали вид, будто у России еще есть настоящий президент.

По мнению Подоляка, надо окончательно для себя решить, что агрессор должен проиграть, а это начинается с конкретных шагов. Первые из них можно сделать сразу после "выборов".

Смотрите, 17 марта в 12.00 надо сказать, что Путин потерял легитимность. Больше этот субъект не является главой государства, а все институты, государственные структуры, которые им построены, – нелегитимны. Поэтому участие России в любых международных организациях должно быть приостановлено до момента, пока в стране не проведут честные выборы,

– сказал советник руководителя ОПУ.

К сожалению, мир долгое время делал, что все законно, но правила должны быть одни для всех. Когда Путин вписал в Конституцию аннексированные территории – этим снова "обнулил" документ. Более того, он внес туда даже те территории, на которых еще ведутся боевые действия – это запрещено всеми международными юрисдикциями.

Россия больше не является субъектом международного права и всех других отношений. Поэтому это означает: оружие для Украины в любом количестве, изоляция России, запрет на все, что она будет делать, в частности торговлю через нейтральные страны, делегитимизация органов власти, включая Путина – все это существенно ускорит падение России,

– подчеркнул Подоляк.

Итак, юридического процесса под названием "выборы" в России просто нет, как и легитимного главы и Конституции. Если мы будем придерживаться такой позиции, то это приведет к проигрышу захватчиков. Далее должны быть выплачены репарации, а также арестовано огромное количество военных преступников.

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