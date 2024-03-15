Про це 24 Каналу розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, додавши, що Владімір Путін повністю "зламав" Конституцію своєї країни ще у 2020 році. Тоді її переписали так, щоб очільник Кремля міг балотуватися на п'ятий, шостий термін і навіть далі.

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Путін 17 березня остаточно втратить легітимність

Після "виборів" російський диктатор юридично не буде легітимним президентом. Навіть сьогодні він вже таким не є, але до повномасштабного вторгнення всі чомусь вдавали нібито у Росії ще є справжній президент.

На думку Подоляка, треба остаточно для себе вирішити, що агресор має програти, а це починається з конкретних кроків. Перші з них можна зробити відразу після "виборів".

Дивіться, 17 березня о 12.00 треба сказати, що Путін втратив легітимність. Більше цей суб'єкт не є очільником держави, а всі інститути, державні структури, які ним побудовані, – нелегітимні. Відтак участь Росії в будь-яких міжнародних організаціях має бути призупинена до моменту, поки в країні не проведуть чесні вибори,

– сказав радник керівника ОПУ.

На жаль, світ довгий час вдавав, що все законно, але правила мають бути одні для всіх. Коли Путін вписав до Конституції анексовані території – цим знову "обнулив" документ. Щобільше, він вніс туди навіть ті території, на яких ще ведуться бойові дії – це заборонено всіма міжнародними юрисдикціями.

Росія більше не є суб'єктом міжнародного права та всіх інших відносин. Тому це означає: зброя для України у будь-якій кількості, ізоляція Росії, заборона на все, що вона робитиме, зокрема торгівлю через нейтральні країни, делегітимізація органів влади, включно з Путіним – все це суттєво пришвидшить падіння Росії,

– наголосив Подоляк.

Отже, юридичного процесу під назвою "вибори" у Росії просто немає, як і легітимного очільника та Конституції. Якщо ми дотримуватимемося такої позиції, то це призведе до програшу загарбників. Далі мають бути виплачені репарації, а також арештована величезна кількість воєнних злочинців.

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