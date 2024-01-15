Кремль панически этого боится: какие серьезные угрозы для Путина перед выборами

Предвыборная кампания Владимира Путина в разгаре. Пропаганда делает все, чтобы улучшить шансы диктатора, хотя результаты выборов известны всем заранее. Однако все может пройти не столь гладко, как планируется.

Политическая элита в России имеет ряд предосторожностей, которые могут испортить все планы, связанные с выборами Подробнее о них это 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс.

Читайте также У нас есть несколько опций: эксклюзивное интервью с Подоляком о "тайных переговорах"

Страхи русской верхушки

В Кремле активно готовятся к выборам. Владимиру Путину пытаются создать как можно лучше образ в глазах граждан, пытаясь как-то "замять" тот факт, что власть у диктатора сохраняется уже более 25 лет.

Система работает на то, чтобы сохранялась эта конструкция, существующая в России. Однако насколько она соответствует реальности – это другой вопрос. Не все так гладко для российской власти, она это хорошо понимает и очень боится, что появится некий "Пригожин 2.0",

– заметил Иван Усс.

Страхом Кремля является не просто появление "второго Пригожина", но и то, что он доведет то дело, которое сам Евгений Пригожин покинул на полпути. Ведь эта остановка мятежа в буквальном смысле стоила ему жизни.

"Если появится человек, который захочет это повторить, сомнительно, что будет останавливаться. Соответственно, это может привести к значительным изменениям. Пока это лишь теория, но это не означает, что основы для такой теории нет", –подчеркнул Усс.

Россияне, кажется, и сами не против нового мятежа. Однако его претворение в жизнь – сложная задача. Так что остается только надеяться на внутренний раскол в России, который приведет к серьезным последствиям.

Путин готовится к выборам: как это сказывается на фронте