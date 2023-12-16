Путин идет на выборы президента как самовыдвиженец: в сети опубликовали его команду

В России 16 декабря группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на президентских выборах. Среди принимавших решения были контрабандист, застройщик Мариуполя, военкоры и даже певцы.

Соответствующая процедура обязательна для самовыдвижение Путина на пост президента. Однако, как и сами выборы, собрание является лишь еще одной фикцией – игрой в законность.

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Путин собрал команду Х

В России 16 декабря прошел сбор группы избирателей Путина, по результатам которого они выдвинули российского диктатора в кандидаты на пятый для него президентский срок. В сети опубликовали список так называемой "команды Путна". Это группа избирателей, которые, вероятно, и будут поддерживать нынешнего президента на выборах – их количество насчитывает 700 человек.

Согласно российскому законодательству для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек и провести собрание. После собрания кандидат должен обратиться в ЦИК с ходатайством о регистрации группы, где указываются личные данные самого кандидата и каждого члена группы.

К примеру, в "команде Путина" летчик Константин Ярошенко, ранее занимавшийся автоперевозками в Африке. В 2011 году в США его признали виновным в сговоре по контрабанде наркотиков. Он должен был привезти несколько тонн кокаина из Латинской Америки. В 2022 году его обменяли на американца, и он начал строить в России карьеру как "правозащитник и общественный деятель"

Также в "команду" вошел один из самых богатых россиян - Алексей Репик, состояние которого оценивается в 2,9 миллиарда долларов. Он стоит за компанией "Р-Строй", застраивающей оккупированный Мариуполь. Также следует отметить, что в списке "команды Путина" множество военкоров, военных журналистов и участников войны в Украине.

Не забыли и о главном кремлевском придворном певце - Ярославе Дронове, или "Шаман". Это именно тот исполнитель, который нажимал красную "ядерную" кнопку в прямом эфире российского телевидения. В списке с VIP-доступом можно заметить и других российских культурных деятелей.

Команда Путина и люди с VIP-статусом – смотрите список в галерее

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