Американцы мечтают о президенте Путине: в Госдуме России выдали очередную порцию абсурда
Российская пропаганда не останавливается ни перед чем, чтобы угодить Владимиру Путину. На этот раз председатель Госдумы России заявил, что американцы хотят видеть Путина как своего президента.
Вячеслав Володин призвал всех ценить Путина и обязательного голосовать за него на весенних выборах. По его словам, россиянам нужно объединиться вокруг него.
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Как Володин Путину угождал
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин на заседании выдал очередной отборный абсурд. Он заявил, что якобы американцы завидуют России из-за того, что у нее такой "хороший" президент. По его словам, в США все только и пишут, как им нравится Путин.
В Америке они хотели бы, чтобы у них президентом был Путин. Но у них нет! Он у нас! А у них Байден. Видите, наказание им,
– доказывал Володин.
Российский политик пытался убедить всех, что будущее России только с Путиным, потому что только так страна "будет развиваться" и "будет сильной". И вообще – Запад только завидует России, как у нее все хорошо. Конечно, санкции и низкий уровень жизни – это прекрасный повод для зависти.
В речи Володин снова начал настаивать, что россияне должны ценить созданную "обстановку гласности, состязательности, конкуренции". Особенно интересно звучат эти пункты ввиду того, что сам спикер призвал игнорировать других кандидатов в президенты и голосовать только за Путина. Конечно, еще много эпитетов касалось именно нынешнего российского президента – и очевидно, что и следующего.
Выборы Путина в России
- Выборы в России должны состояться 15 – 17 марта. В то же время уже очевидно, что закончится все очередным переизбранием Путина. В случае победы в выборах 2024 года он будет занимать пост главы государства до 2030 года. Поправки, что вносили в Конституцию в 2020 году "обнулили" его предыдущие президентские сроки.
- К предвыборной гонке не допустили никаких оппозиционных кандидатов. ЦИК не зарегистрировал даже "оппозиционера" Бориса Надеждина, который якобы выступает за прекращение войны в Украине. Собранные за него подписи внезапно признали недействительными.
- Конечно, на фоне предстоящих выборов Путин хочет достичь хоть каких-то успехов в войне против Украины, поэтому ставит дедлайны на "победы". Оккупанты будут пытаться захватить как можно больше территории, однако вряд ли им это получится – ведь до этого их темпы продвижения были низкими.