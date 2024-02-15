Американцы мечтают о президенте Путине: в Госдуме России выдали очередную порцию абсурда

Российская пропаганда не останавливается ни перед чем, чтобы угодить Владимиру Путину. На этот раз председатель Госдумы России заявил, что американцы хотят видеть Путина как своего президента.

Вячеслав Володин призвал всех ценить Путина и обязательного голосовать за него на весенних выборах. По его словам, россиянам нужно объединиться вокруг него.

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Как Володин Путину угождал

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин на заседании выдал очередной отборный абсурд. Он заявил, что якобы американцы завидуют России из-за того, что у нее такой "хороший" президент. По его словам, в США все только и пишут, как им нравится Путин.

В Америке они хотели бы, чтобы у них президентом был Путин. Но у них нет! Он у нас! А у них Байден. Видите, наказание им,

– доказывал Володин.

Российский политик пытался убедить всех, что будущее России только с Путиным, потому что только так страна "будет развиваться" и "будет сильной". И вообще – Запад только завидует России, как у нее все хорошо. Конечно, санкции и низкий уровень жизни – это прекрасный повод для зависти.

В речи Володин снова начал настаивать, что россияне должны ценить созданную "обстановку гласности, состязательности, конкуренции". Особенно интересно звучат эти пункты ввиду того, что сам спикер призвал игнорировать других кандидатов в президенты и голосовать только за Путина. Конечно, еще много эпитетов касалось именно нынешнего российского президента – и очевидно, что и следующего.

Выборы Путина в России