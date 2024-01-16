Очень плохо для него кончится: чего хочет избежать Путин до выборов

В России достаточно нестабильная внутренняя ситуация. Во время предвыборной гонки Владимир Путин хочет, чтобы в стране обошлось без больших протестов и проблем, которые возникают вместе с ними.

Еще раньше жены мобилизованных в России выходили на одиночные пикеты. Однако ситуация накаляется и все может выйти из-под контроля. Такое мнение 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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В России начинают выходить на митинги

В Башкортостане 15 января прошла крупная акция протеста, в которой местный суд рассматривает уголовное дело против активиста Фаиля Алсинова. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни. По данным местных СМИ, возле суда могло собраться от 5 до 10 тысяч человек. Туда отправили все возможные подразделения милиции.

Республика Башкортостан, неофициально Башкирия, – это субъект России, входящий в состав Приволжского федерального округа. Столицей республики является Уфа.

"Во всех маленьких республиках на самом деле гораздо шире горизонтальная демократия – связь и солидарность между людьми. Ранее на митинги против мобилизации выходили женщины в Дагестане, у местных властей не получилось их разыграть, поэтому потом их задабривать деньгами и подачками", – пояснил Жирнов. .

Такие протестные настроения могут покатиться по всей России по другим причинам.

Есть серьезная надежда на это. Путин уже всем надоел, накопилось очень много проблем за 24 года. Одна проблема накладывается на другую – растут цены на яйца и курятину, цены на ЖКХ, хотя с каждым годом ЖКХ все ухудшаются и ухудшаются.

– подчеркнул Сергей Жирнов.

Сейчас самой главной проблемой России являются аномальные морозы, с которыми не могут справиться коммунальщики. К тому же происходят частые прорывы теплотрасс, из-за проблем с трубами подъезды россиян затапливаются, а затем они замерзают. А вот мужчины, ранее работавшие в ремонтных услугах, пошли воевать. Так что кадровая проблема также обостряется.

Какая угроза для Путина

Накопление проблем в маленьких республиках происходит быстрее, чем в крупных агломерациях. Люди из глубинок являются величайшими внутренними жертвами путинского режима.

Обычно оттуда идет мобилизация. Людей не берут из Москвы или Питера, их берут из этих маленьких республик. (протестный) потенциал растет и обусловлен тем, что в этих республиках специфическая демократия. В них до сих пор проводят совместное собрание вроде вече под открытым небом. Заигрывание с этой родоплеменной демократией теперь обернулось против Путина,

– заметил Жирнов.

Такое собрание нельзя разгонять, потому что раньше это показывали как достижение. Мол, в великой России есть место для разных культурных традиций и ценностей.

Если сейчас их начнут разгонять дубинками, это будет выглядеть очень плохо на фоне предвыборной кампании. Да и вообще сейчас никого дубинками разгонять нельзя, потому что родственники всех этих людей находятся на фронте с автоматами. Они могут, как Пригожин, со своим оружием сняться с фронта и выяснять отношения. Это может окончить очень плохо", – объяснил экс-разведчик.

Может показаться, что если результаты выборов в России очевидны, то никакой предвыборной кампании нет. Но формально она существует. Кремль пытается всячески улучшить репутацию Путина, в частности, показывают его как "молодого" и энергичного кандидата, полного сил.

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Более того, из небытия вдруг появилась дочь Владимира Путина – Мария Воронцова. Она дала интервью российскому изданию, в котором заявила, что в России якобы ценят человеческую жизнь.

Что сейчас происходит в России