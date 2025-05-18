Откровенный популизм, – политический аналитик о выборах в Румынии

Первый тур президентских выборов в Румынии завершился значительным отрывом ультраправого кандидата Джордже Симиона от действующего мэра Бухареста Никушора Дана – центриста, который последовательно поддерживает помощь Украине. Разрыв составил около 20%.

Политический аналитик фонда "Демократические инициативы" Марианна Присяжнюк сказала 24 Каналу, что Симион опасен не только для Румынии или Украины, но и для всего региона. К слову, 18 мая в стране начался второй тур выборов президента.

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Чем опасен Симион

Джордже Симион пытается наследовать стиль президента США Дональда Трампа – агрессивный и популистский. Для украинского информационного поля он выглядит как угроза. Прежде всего из-за своей риторики, которая перекликается с пророссийскими нарративами.

Это региональный вызов, а не только перед Румынией и нами,

– отметила политический аналитик.

Симион заявлял о необходимости компенсации за помощь Украине, которую Румыния оказывала в последние годы. Вспомнил и о комплексах Patriot, которые Бухарест передал Киеву, и назвал это решение государственной изменой со стороны ответственных должностных лиц.

"Я всегда подчеркиваю в своих комментариях, что это – откровенный популизм", – подчеркнула Марианна Присяжнюк.

Может ли агрессивная риторика вылиться в реальные действия

Джордж Симион также демонстрирует координацию с радикальными правыми силами в других странах – в частности, Польши. Происходит формирование своеобразной архитектуры ультраправых сил в регионе, которые пытаются получить власть и реализовывать озвученные амбиции. Вопрос лишь в том, насколько эти лозунги соответствуют реальным планам, и насколько они могут быть воплощены.

За последние годы между Украиной и Румынией удалось построить очень прочный фундамент для дальнейших контактов. Очень жаль будет это все потерять,

– подчеркнула Присяжнюк.

Хочется верить в лучшее будущее – и для Украины, и для Румынии, которая стала для нас надежным тылом.