Еще не катастрофа: чего Украине ждать от Словакии и остановит ли Фицо поставки оружия

В Словакии прошли парламентские выборы с довольно неприятным для Киева результатом. Похоже, что к власти возвращается пророссийский экс-премьер Роберт Фицо, который уже призвал прекратить военную помощь Украине и выступает против членства нашего государства в НАТО. Но так ли все плохо выглядит для Украины?

О результатах голосования, российском следе в выборах и их влиянии на Украину – читайте в аналитическом материале 24 Канала. Мы пообщались с европейскими и словацкими экспертами и аналитиками, чтобы узнать – стоит ли преувеличивать политическую угрозу, поступающую из Словакии.

Об одиозном Фицо читайте в нашем предыдущем материале Угроза для Украины и союзник Орбана: как остановить пророссийский реванш в Словакии

Победа за пророссийской партией, но так ли все гладко для Фицо?

По результатам голосования на парламентских выборах в Словакии победила пророссийская партия SMER-SD экспремьера Роберта Фицо, получив 22,9% голосов.

Второе место заняла проевропейская партия "Прогрессивная Словакия" во главе с вице-президентом Европарламента – Михалем Шимечко, получив почти 17,9%.

На третьем месте с 14,7% голосов – левоцентристская партия "Глас" бывшего премьера Петера Пелигрини. Еще четыре партии преодолели 5% барьер.

Поскольку ни одна политсила не получила большинство голосов, сейчас лидеры уже ищут партнеров по созданию коалиции и формированию правительства.

Ни одна из партий не наберет даже близко к абсолютному большинству, поэтому после выборов будет много переговоров,

– заявлял глава аналитического центра Globsec в Брюсселе Роланд Фройденштейн в комментарии 24 Канала накануне выборов.

В то же время рограммный директор Братиславского института политики Михал Вашечка считает, что многие мечтали, а не надеялись на потенциальную победу "Прогрессивной Словакии" и других демократических политических партий.

Фицо, который, скорее всего, создаст правительство, будет иметь соответствующую оппозицию в правительстве, в парламенте, и поэтому его можно будет контролировать по крайней мере в известной степени,

– подчеркивает Вашечка.



Роберт Фицо – скандальный словацкий политик / Фото EPA

Фицо против Шимечко: кто возглавит правительство

Роберт Фицо, лидер популистской партии Smer-SD, неоднократно отличился пророссийскими и антиевропейскими заявлениями во время предвыборной кампании. Политик дважды занимал должность премьера страны (2006 – 2010, 2012 – 2018).

В марте 2018 года Фицо подал в отставку на фоне массовых протестов из-за громкого убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушки, шокировавшей всю Словакию и Европу. Журналист расследовал доказательства коррупции в партии Фицо и его соратников. После этого скандала союзники по фракции Социалистов и демократов в Европейском парламенте отказались от поддержки Фицо.Об этих событиях мы писали в отдельном материале, который можно прочитать здесь Свечи в память о Яне Куцяке и его невесте / Фото Getty

Главным оппонентом Фицо является глава "Прогрессивной Словакии", Михал Шимечко.

Либеральный политик, ныне работающий в должности вице-президента Европарламента. В Брюсселе он является членом группы Renew Europe.

Как вице-президент ЕП, он принимает участие в заседаниях Комитета по правам женщин и гендерном равенстве и парламентском комитете ассоциации Украина – ЕС. Во время прошлых выборов партия Шимечко не получила мест в словацком парламенте – тогда им не хватило каких-то 0,04% для преодоления проходного барьера.



Лидер "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечко / Фото EPA

Партия Фицо уже одержала победу и получила мандат от президентки Словакии Зузаны Чапутовой сформировать правительство в течение 14 дней. Пророссийский лидер заявил, что готов начать переговоры с другими партиями по формированию коалиции. И чтобы получить большинство в парламенте, Фицо может потребоваться поддержка не менее двух партий.

"Глас" находится на третьем месте по результатам выборов. Петер Пеллегрини – бывший соратник Фицо и, похоже, здесь все уже договорено. Он работал его заместителем, а после отставки Фицо в 2018 году занял должность премьера. В 2020 году Пеллегрини покинул правительство и партию Smer-SD, вместо этого создав свою собственную – Hlas.

Пеллегрини фактически получил так называемую "золотую акцию", то есть от решения его партии будет зависеть формат коалиции. Лидер "Гласа" заявил, что партия удовлетворена этим результатом и примет правильное решение, чтобы "сформировать правительство, которое выведет Словакию из упадка и кризиса".

По данным CNN , вероятнее всего коалиция Фицо может быть с "Гласом" и ультраправой пророссийской "Словацкой национальной партией".

Пока результаты показывают, что "Глас" будет партией, без которой невозможно сформировать любое нормальное, действенное коалиционное правительство,

– сказал Пеллегрини.

В течение предвыборной кампании Пеллегрини не делал открытых заявлений по поводу возможных союзников в правительстве. Однако после оглашения результатов заявил, что ожидает получить предложение о сотрудничестве от Фицо и ему "ничто не мешает создать такую коалицию".



Петер Пеллегрини и Роберт Фицо пожимают руки в парламенте / Фото Sme / Jozef Jakubčo

В то же время Михал Шимечко, главный оппонент Фицо, заявил, что победа пророссийского политика – это очень плохая новость для Словакии. Поэтому партия "Прогрессивная Словакия" сделает все возможное, чтобы Фицо не смог руководить правительством.

Я буду общаться с другими политическими лидерами избранных в парламент партий на неформальной основе, чтобы обсудить способы предотвращения этого,

– сказал он.

Эксперт Роланд Фрейденштайн отмечает, что "евроскептическая коалиция" – это большинство под руководством Роберта Фицо. Впрочем, в прошлом его политика отличалась от риторики во время избирательных кампаний, она была более прагматична.

Трудно предположить, как это будет развиваться. Фактически, когда речь идет о Европейском Союзе и термине "евроскептик", я считаю, что в этом вопросе Роберт Фицо останется очень прагматичным лидером и в будущем,

– отметил Фройденштайн.

Риторика по отношению к Украине: чем опасна победа Фицо?

Лидер партии Smer-SD Роберт Фицо известен своей пророссийской позицией. С 2014 года он называл санкции ЕС против России неэффективными и видел в них угрозу для словацкой экономики.

После начала полномасштабного вторжения Фицо снова критиковал европейские санкции против России и помощь Украине правительством Гегера.

Он даже сомневается в фактах геноцида в Буче, публиковал в соцсетях секретные данные о транспортировке словацкой территории комплексов С-300, а сейчас выступает против членства Украины в НАТО.Также Роберт Фицо неоднократно заявлял, что в случае победы Smer-SD,

Более того, Глава партии Smer-SD цинично заявлял, что полномасштабная война России против Украины началась из-за "украинских фашистов".

Я считаю, что война в Украине началась не год и два месяца назад, а началась в 2014 году, когда "украинские фашисты" убивали людей российской национальности в Украине. (...) Я до сих пор считаю, что американцы воюют через украинских солдат с Россией,

– говорил Фицо.



Фицо и Путин неоднократно встречались в прошлом / Фото росСМИ

Уже после победы Роберт Фицо снова сделал скандальное заявление по поводу войны в Украине. Он инициировал проведение мирных переговоров между Украиной и Россией.

События в Украине – большая трагедия для всех нас. Если нашей партии поручат формирование правительства, мы сделаем все зависящее от нас, чтобы как можно быстрее организовать мирные переговоры,

– сказал Фицо.

Оппонент Фицо – Михал Шимечко такими заявлениями не отличился. Он, наоборот, занимает проевропейскую позицию, поддерживает вступление Украины в ЕС и осуждает войну, которую начала Россия. Кроме того, Шимечко активно критикует Роберта Фицо, обвиняя его в распространении российской пропаганды.

В то же время, словацкий политик Пеллегрини имеет нечеткую позицию: хотя и критиковал поставки МиГ-29, он не против участия словацких компаний в экспортных соглашениях для Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже отреагировал на результаты выборов в Словакии. По его словам, пока рано судить или изменится риторика словацкого правительства по Украине.

Мы уважаем выбор словацкого народа, но сейчас слишком рано утверждать, как результаты выборов будут влиять на позицию Словакии. Надо дождаться формирования коалиции. И после этого, уже глядя на состав этой коалиции, можно будет делать первые выводы,

– подчеркнул Кулеба.

Военная помощь от Словакии: каких изменений ждать Украине?

Во время предвыборной кампании Робер Фицо не раз заявлял, что прекратит военную помощь от Словакии. Он аргументировал это якобы тем, что "Словакия – мирная страна, поэтому Украина не получит "ни одного снаряда"". Очень напоминает риторику и нарратив пророссийских центров в Европе.

Однако эксперт Роланд Фройденштайн считает, что победа Фицо не станет "катастрофой для Украины". Кроме того, прошлое и действующее правительство Словакии фактически и так передали всю имеющуюся военную технику Украине.

Первые системы противовоздушной обороны С-300 были из Словакии. Словакия одной из первых поставила истребители Миг 29. (...) Если после выборов Фицо удастся сформировать правительство или коалицию, тогда он с гордостью объявит о прекращении поставок оружия для Украины. Но в Словакии больше нет оружия, они передали все, что могли,

– считает аналитик.

Независимый эксперт и журналист Иван Киричевский разделяет мнение Фройденштейна, что Словакия с небольшим оборонным потенциалом направила все оружие в Украину. По его словам, это первая и единственная страна НАТО, которая полностью отдала Украине все имеющиеся средства ПВО, и теперь может полагаться только на защиту от других стран Альянса.

Роберт Фицо выступал и против использования Словакии как транспортного хаба для снабжения западного оружия для Украины. Впрочем, он сам не уверен, сможет ли ограничить транзит, учитывая международные обязательства. Роланд Фройденштайн призывает не беспокоиться по этому поводу, поскольку Словакия и здесь не играет ведущей роли.

Венгрия уже сделала это и на самом деле это не имеет значения. Мы все знаем, что два основных канала поставки оружия и военных грузов в Украину проходят через Польшу и Румынию,

– отметил он.

Брюссельский аналитик считает, что единственная напряженность, которая может возникнуть в отношении членства Украины в НАТО.

Иван Киричевский добавляет, что в настоящее время Словакия сотрудничает по контрактам по производству оружия для Украины. Впрочем, сейчас трудно предсказать, будут ли эти проекты успешны. По его словам, Словакия работает над:

производством 16 САУ типа Zuzana 2 калибра 155-мм для ВСУ на деньги Дании, Германии и Норвегии;

обновлением САУ "Богдана" от частной словацкой компании Konstrukta Defence;

производством дистанционно управляемых машин для гуманитарного разминирования Bozena 5.



Самоходные словацкие гаубицы Zuzana 2 / Фото минобороны Словакии

Издатель "EURACTIV Словакия" Радован Гейст считает, что несмотря на предвыборные заявления, Роберт Фицо не остановит частное производство оружия для Украины в Словакии.

Он обычно говорил, что Словакия перестанет поддерживать Украину так, как поддерживали два последних правительства. Но в то же время он будет продавать боеприпасы украинцам, потому что это просто хороший бизнес,

– считает Гейст.

Фицо – вероятный союзник Орбана в ЕС

Глава либеральной партии "Прогрессивная Словакия", Михал Шимечко выражал обеспокоенность тем, что Фицо может стать ближайшим союзником Виктора Орбана.

Он большой поклонник того, как Орбан построил свой режим. И это не то, чего мы хотим для Словакии, и это имеет последствия для центральноевропейской политики и ЕС, особенно когда речь идет о России,

– говорит лидер либералов.

После победы, Орбан первым поздравил пророссийского политика и заявил, что ему "приятно работать вместе с патриотом".

Риск союза между Орбаном и Фицо существует, в частности, из-за критики Фицо санкций против России. В будущем словацкий политик вместе с Орбаном могли бы активно блокировать решение Европейского совета о выделении очередного финансового транша для Украины или о начале переговоров о вступлении в ЕС.

Впрочем, руководитель аналитического центра Globsec в Брюсселе Роланд Фройденштайн считает, что Фицо постарается балансировать между своей антизападной риторикой во время избирательной кампании и потребностью Словакии быть в дружеских отношениях с соседними странами, а не только с Венгрией.

Существует риск, что Виктор Орбан получит нового друга, даже того, кто просто риторически поддерживает Венгрию в ее позиции. Но нет никакой уверенности присоединится ли Фицо к Венгрии в ветировании или блокировании переговоров о вступлении в ЕС с Украиной,

– предполагает Фрейденштайн.

В то же время, программный директор Братиславского института политики Михал Вашечка предостерегает, что Фицо может разрушить европейский консенсус относительно позиции ЕС по поддержке Украины. Впрочем, с точки зрения геополитики Фицо не станет "абсолютной катастрофой".

Издатель EURACTIV Словакия Радован Гейст считает, что Фицо сможет расшатать единство внутри ЕС относительно поддержки Украины. По словам Гейста, заявления Фицо о мирных переговорах могли бы "активировать эти силы в других странах Европы".

"Мы говорим не только о Центральной Европе, мы говорим и о некоторых политиках в Германии и Франции", – говорит эксперт.

Впрочем, Гейст отмечает, что Фицо не будет ухудшать отношения с Брюсселем из-за Украины.

Он (Фицо – 24 Канал) прагматик. Ему нужны европейские деньги, чтобы управлять по крайней мере более стабильно,

– отметил Гейст.

Словакия – мишень русской пропаганды

Словакия – западный сосед Украины, давно уже под влиянием российской пропаганды.

Об этом свидетельствуют данные опроса GLOBSEC Trends 2023 , проведенного весной. Только 40% жителей Словакии считают, что Россия отвечает за войну в Украине. Еще 34% граждан обвиняют Запад в провокациях, а 17% считают, что виновата сама Украина.

54% словаков все еще видят угрозу в России. Я знаю, что это очень низкий показатель по сравнению с другими странами-членами НАТО и Европейского Союза, но, честно говоря, я рад, что это большинство словаков,

– подчеркнул глава аналитического центра Globsec в Брюсселе Роланд Фройденштайн.

Фройденштайн считает, что такое общественное мнение является результатом укоренившихся словацких антизападных чувств и действия российской пропаганды. Кроме того, эти два фактора существуют внутри страны десятки лет и только усугубляют друг друга.

Также к этому следует добавить словацкую экономику – старые связи со времен Холодной войны и организованную преступность.

"Все это в очень нездоровом сочетании создало ситуацию, в которой словаки больше обвиняют Запад или склонны верить некоторым российским нарративам, чем поляки или даже венгры", – отметил эксперт.

Как пишет Франция24, Словакия попала под шквал онлайн-дезинформации за несколько дней до парламентских выборов. Большая часть дезинформации, распространяющаяся в последние недели, служит интересам России.

Экс-министр обороны Словакии Ярослав Над уже обвинил Москву в подкупе граждан Словакии, чтобы те проголосовали в пользу партии Фицо Smer-SD. По данным французского СМИ, после незаконной российской аннексии Крыма в 2014 году, Словакия стала главной мишенью дезинформации со стороны Москвы, чье посольство является известным источником пропаганды.

Вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова призвала социальные сети усилить бдительность в контексте борьбы против российской дезинформации накануне выборов в странах ЕС.

Словакия была избрана как страна с благоприятной почвой для успеха российских прокремлевских, провоенных нарративов,

– сказала Йоурова.

Роланд Фройденштейн считает, что в прошлом словацкие демократы не активно противостояли российским нарративам. Он отмечает, что хотя сейчас это делать поздно, но еще можно принять немало мер в этом направлении.