Лидер республиканцев может открыто противостоять Китаю и снять ограничения на экспорт газа и нефти, что усложнит жизнь России. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Тарас Загородний, отметив, что сейчас Трамп не препятствует действующему президенту США действовать решительно.

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Как будет действовать Трамп в случае победы на выборах

По мнению политолога, если на президентских выборах в США победит Камала Харрис, политика США в отношении Украины не изменится. Если же выиграет Трамп – могут быть разные варианты.

Все заявления о войне в Украине от лидера республиканцев – это его предвыборная кампания, направлена только на его избирателей.

Мы не должны слушать, что Харрис и Трамп говорят об Украине своим избирателям, потому что у них своя логика. Мы не знаем, что на самом деле будет делать Трамп,

– отметил Загородний.

Единственное, по его словам, что можно предсказать в будущей политике Трампа это то, что он снимет все ограничения на экспорт нефти и газа США и Канады, которые наложил Джо Байден, из-за чего сейчас мир вынужден покупать продукцию в Иране и России. Кроме того, Трамп будет "долбить" экономику Китая, а именно увеличит пошлины и объявит торговую войну.

Интересно! Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн высказал мнение о том, что, вероятно, команда Трампа пока что не имеет плана действий в отношении Украины. Сейчас в Республиканской партии идет своеобразная война, большинство влиятельных людей там имеют пророссийские взгляды.

"Это основной блок, который ведет деконструкцию действующего международного права. Все остальное (заявления Трампа – 24 Канал) не имеет отношения к реальности и может быть вырвано из контекста. Пусть Байден говорит, что Путин – убийца. И что? Это Трамп не дает Байдену дать разрешение бить по территории России или кто? Трамп мешает Байдену финансировать оборону Украины как следует?", – подчеркнул политолог.

Загородний подытожил, что стоит смотреть на действия кандидатов. Он предположил, что США, вероятно, пытаются осуществить перестройку и простить россиянам. Как подтверждение тому, Дарья Навальная работает в предвыборном штабеі Харрис в Пенсильвании.

К слову, Владимир Зеленский прокомментировал слухи о возможном сокращении Трампом поддержки Украины, заявив, что не слышал такого. Он отметил риски изменения политики США и выразил надежду на поддержку Конгресса.