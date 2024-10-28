Напряжение растет: кто больше нервничает перед выборами в США

Уже 5 ноября в Соединенных Штатах начнутся выборы президента. Напряжение в стране растет с каждым днем. Несмотря на то, что Дональд Трамп часто выходит со странными заявлениями, его поддерживает почти половина избирателей.

Из-за этого демократы и их избиратели сильно нервничают. Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, отметив, что Трамп и его команда очень уверены в себе.

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Кто больше нервничает перед выборами в США

Общественный и политический деятель из США рассказал, что в США из-за выборов нервничают сами американцы. Несмотря на то, что как только Трамп подходит к микрофону и говорит несовместимые и странные вещи, половина избирателей его поддерживают.

По его мнению, демократы верят в Камалу Харрис, но из-за поддержки Трампа очень переживают. Он добавил, что Харрис должна выиграть, чтобы также побороть расизм.

Я надеюсь, что выиграет Харрис. Мне дает надежду на это ее энтузиазм,

– отметил Рашкин.

Между тем республиканцы очень уверены в себе, имеют ощущение, что все идет по их плану. Трамп уверен в своей победе.

Интересно! Впервые за 36 лет The Washington Post не поддержала ни одного из кандидатов в президенты США. В колонке, опубликованной в пятницу, издатель и генеральный директор описал это решение как возвращение к истокам газеты, которая отказалась от поддержки.

Общественный и политический деятель из США рассказал, что лидер республиканцев сейчас активно осуществляет предвыборные митинги, его поддерживает его команда. Зато в 2016 году последние дни перед выборами он ездил по стране совсем один и все поддерживали Хиллари Клинтон. Затем в один момент Трамп выиграл.

Вот это "раз и выиграл" очень всех напрягает, ведь ставки очень большие. Трампу нужно проиграть,

– отметил Рашкин.

Однако он также добавил, что республиканцы не доверяют выборам, якобы "кто знает, что там происходит" и имеют традицию идти голосовать за своего лидера именно в день выборов. Демократы же голосуют заранее. Это должно сыграть против Трампа.