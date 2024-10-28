Через це демократи та їх виборці сильно нервують. Про це 24 Каналу розповів громадський та політичний діяч із США Юрій Рашкін, зауваживши, що Трамп та його команда дуже впевнені в собі.

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Хто більше нервує перед виборами у США

Громадський і політичний діяч із США розповів, що в США через вибори нервують самі американці. Незважаючи на те, що як тільки Трамп підходить до мікрофона і говорить несумісні та дивні речі, половина виборців його підтримують.

На його думку, демократи вірять у Камалу Гарріс, але через підтримку Трампа дуже переживають. Він додав, що Гарріс повинна виграти, щоб також побороти расизм.

Я маю надію, що виграє Гарріс. Мені дає надію на це її ентузіазм,

– зауважив Рашкін.

Тим часом республіканці дуже впевнені в собі, мають відчуття, що все йде за їхнім планом. Трамп впевнений у своїй перемозі.

Цікаво! Вперше за 36 років The Washington Post не підтримала жодного з кандидатів у президенти США. У колонці, опублікованій у п'ятницю, видавець і генеральний директор описав це рішення як повернення до витоків газети, яка відмовилася від підтримки.

Громадський і політичний діяч із США розповів, що лідер республіканців зараз активно здійснює передвиборчі мітинги, його підтримує його команда. Натомість у 2016 році останні дні перед виборами він їздив по країні зовсім один і всі підтримували Хілларі Клінтон. Потім в один момент Трамп виграв.

Ось це "раз і виграв" дуже всіх напружує, адже ставки дуже великі. Трампу потрібно програти,

– зазначив Рашкін.

Однак він також додав, що республіканці не довіряють виборам, буцімто "хто знає, що там відбувається" та мають традицію йти голосувати за свого лідера саме в день виборів. Демократи ж голосують заздалегідь. Це повинно зіграти проти Трампа.