И при Трампе, и при Харрис Украину ждут опасные вызовы, – The New York Times

Камала Харрис и Дональд Трамп имеют разное видение относительно участия США в противодействии российской агрессии. Впрочем, эксперты считают, что независимо от того, кто станет новым хозяином Белого дома, Украину ждут вызовы, связанные с международной помощью.

На выборах в США, которые состоятся уже 5 ноября будет решаться судьба будущей поддержки Киева в противостоянии агрессии Москвы. Кандидаты в президенты имеют резко противоположные видения роли США, а также альянса НАТО, в российско-украинской войне, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Сложных вызовов Украине не избежать

В статье издания говорится, что украинская власть пытается лавировать между демократическим и республиканским лагерями, чтобы понравиться обоим. Так, учитывая подход Трампа к внешней политике, президент Зеленский отмечает, что помощь в защите Украины соответствует экономическим интересам Америки, поскольку его страна "богата природными ресурсами, включая важные металлы стоимостью триллионы долларов США".

Также Зеленский упомянул о возможности замены украинскими подразделениями некоторых американских войск, которые дислоцируются в Европе. Это тоже могло быть обращением к давней цели Трампа по сокращению военного присутствия Америки в Европе.

В то же время, утверждается в публикации, Киев не питает иллюзий относительно масштабов военной помощи в случае победы Дональда Трампа.

Республиканец в течение предвыборной кампании неоднократно заявлял о способности положить конец войне в короткий срок еще до своего вступления в должность. Кроме того, Трамп делал тревожные выпады в адрес Зеленского, обвиняя его в развязывании войны. Такие высказывания Трампа вызывают беспокойство, что он заставит украинцев пойти на невыгодное для них мирное соглашение, прекратив военную поддержку.

По мнению известного украинского военного и политического аналитика Александра Коваленко, Дональд Трамп абсолютно непредсказуем.

Трамп может очень непредсказуемо занять позицию, которая полностью заблокирует помощь Украине, или он может так же непредсказуемо решить предоставить Украине поддержку, о которой ни Джозеф Байден, ни Камала Харрис никогда бы не подумали,

– считает эксперт.

Между тем большинство убеждено, что Камала Харрис является предсказуемой и, вероятно, будет проводить политику, подобную администрации Байдена, что ставит перед Киевом другие вызовы.

Многие украинцы считают, что администрация Байдена была напугана страхом прямой конфронтации с Москвой. Именно это привело к слишком осторожной и медленной помощи, которая поставила Украину в невыгодное положение на фронте.

Справка: Недавно Владимир Зеленский заявил журналистам, что США предоставили лишь небольшую часть военной поддержки, которую они обещали в пакете помощи на сумму 61 миллиард долларов, принятом в апреле.

Мик Райан, генерал-майор австралийской армии в отставке и сотрудник исследовательской группы Института Лоуи, отметил, что перед Харрис появится дилемма, которую она должна решить: "хочет ли она, чтобы Украина победила Россию, и готова ли она предоставить военные, дипломатические и финансовые ресурсы для этого?". Утвердительный ответ на этот вопрос потребует от Соединенных Штатов и НАТО изменения стратегии в отношении Украины, чтобы довести войну до победы.

В то же время пока нет никаких признаков того, что Соединенные Штаты в случае победы Харрис предоставят Украине такую военную поддержку, которая, по их мнению, нужна для того, чтобы заставить Россию начать переговоры, и никаких признаков того, что Вашингтон готов взять на себя обязательства по гарантиям безопасности, которые Киев считает необходимыми для прочного мира.

Александр Ковалено отмечает, что независимо от того, кто станет президентом США, Украину ждут непростые времена. Он отметил, что его больше всего пугает "не январь 2025 года, когда будет инаугурация, а период сразу после выборов".

Теперь Россия сполна воспользуется выборами в США, после которых внутриполитические события будут доминировать, отвлекая американское общество от Украины и других вопросов внешней политики,

– подытожил эксперт.