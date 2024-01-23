Европа погрузится в хаос: Пионтковский предположил, какой будет договоренность Трампа и Путина
Выборы в Соединенных Штатах играют немаловажную роль не только для Украины, но и для всей Европы. В случае победы Дональда Трампа, ситуация в мире может обостриться до критической.
Трамп может пойти на соглашение с Владимиром Путиным, ведь мечтает о мести. Таково видение возможной победы Трампа 24 Каналу рассказал Андрей Пионтковский – российский публицист из США.
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Трамп и Путин понимают друг друга
Дональд Трамп снова заявил о том, что может остановить войну в Украине за 24 часа. В этом ему, мол, помогут хорошие отношения с Владимиром Путиным. Однако интересно и другое – Дмитрий Пеков отреагировал на заявление Трампа, отметив, что у них нет понимания, как экс-президент США может закончить войну.
Трамп не предлагает России идти на уступки, Трамп предлагает окончить войну. Добиться договоренностей с Путиным можно, заставив Украину капитулировать. Добиться этого можно полностью перекрыв поставки оружия. Путин и Трамп прекрасно понимают друг друга,
– заметил Андрей Пионтковский.
По мнению публициста, как только пройдет инаугурация Дональда Трампа, в странах Центральной начнут происходить вроде бы незначительные инциденты, которые в конце концов перерастут в серьезные события.
"Например, какие-то ветераны "Великой отечественной войны" проведут большой марш в Риге, непонятные "зеленые человечки" начнут разрушать символы Эстонии, неожиданно возникнет перестрелка на Сувалкском коридоре и финско-российской границе", – предположил Пионтковский.
Эти страны, прежде всего, обратятся в штаб-квартиру НАТО для активизации сначала 4, а затем и 5 статьи о совместной обороне. Однако генсек Альянса, выражающий консолидированное мнение всех членов НАТО, не сможет ничего ответить, ведь будет молчать Дональд Трамп.
Зачем Трампу исполнять прихоти Путина
"В конце января (2025 года – 24 Канал) Трамп появляется на всех экранах и объявит, что по приглашению своего друга Путина едет в Москву, чтобы решить все вопросы европейской безопасности на десятилетия вперед", – отметил публицист.
Пионтковский убежден, что Трампа в России встретят "с хлебом и солью", и через день Трамп победно вернется в Соединенные Штаты с подписанным соглашением.
Он обратится к нации и скажет, что они с Путиным пришли к общему выводу. Мол, НАТО совершенно не справилось со своей задачей, а "бездумное расширение НАТО" привело к большой войне в Европе. Поэтому он принял решение об остановке всех поставок оружия в Украину и отправил в Конгресс законопроект о признании территориальной целостности России и Украины в пределах действующей конституции России,
– считает Пионтковский.
Соответственно после такого на Украину будут давить подписание мирного соглашения и передачи России оккупированных территорий. Претензии будут также на определенные европейские территории. В то же время, заметим, что такой сценарий является лишь предположением.
" Трамп сейчас опаснее, чем раньше. Он озлобленный реваншист, что хочет отомстить европейцам, которые все четыре года его президентства презирали. Он также всегда критически относился к НАТО и по каким-то личным причинам не любит Украину", – добавил публицист.
Выборы в США: последние новости
- Сейчас в Соединенных Штатах проходят праймериз – так называемые первоначальные выборы. В каждом штате они проходят по собственным правилам. Цель праймериз и кокусов (дискуссия, в ходе которой формируются группы поддержки кандидатов) – избрать делегатов на общий партийный съезд. В процессе определяются делегаты, которые будут отдавать свой голос за определенного кандидата. Подробнее об особенностях выборов в США можно почитать в нашем материале.
- Дональд Трамп уже победил на первичных выборах в Айове с существенным отрывом от своих соперников – Никки Хейли и Рона Десантиса.
- Однако сразу заметим, что через несколько дней после кокусов в Айове, главный конкурент Трампа Десантис снял свою кандидатуру. Он также сообщил, что поддерживает Дональда Трампа.