Европа погрузится в хаос: Пионтковский предположил, какой будет договоренность Трампа и Путина

Выборы в Соединенных Штатах играют немаловажную роль не только для Украины, но и для всей Европы. В случае победы Дональда Трампа, ситуация в мире может обостриться до критической.

Трамп может пойти на соглашение с Владимиром Путиным, ведь мечтает о мести. Таково видение возможной победы Трампа 24 Каналу рассказал Андрей Пионтковский – российский публицист из США.

Следует просмотреть "Россия – враг, а Путин – бандюк": кто такая Никки Гейли и какие у нее шансы победить Трампа

Трамп и Путин понимают друг друга

Дональд Трамп снова заявил о том, что может остановить войну в Украине за 24 часа. В этом ему, мол, помогут хорошие отношения с Владимиром Путиным. Однако интересно и другое – Дмитрий Пеков отреагировал на заявление Трампа, отметив, что у них нет понимания, как экс-президент США может закончить войну.

Трамп не предлагает России идти на уступки, Трамп предлагает окончить войну. Добиться договоренностей с Путиным можно, заставив Украину капитулировать. Добиться этого можно полностью перекрыв поставки оружия. Путин и Трамп прекрасно понимают друг друга,

– заметил Андрей Пионтковский.

По мнению публициста, как только пройдет инаугурация Дональда Трампа, в странах Центральной начнут происходить вроде бы незначительные инциденты, которые в конце концов перерастут в серьезные события.

"Например, какие-то ветераны "Великой отечественной войны" проведут большой марш в Риге, непонятные "зеленые человечки" начнут разрушать символы Эстонии, неожиданно возникнет перестрелка на Сувалкском коридоре и финско-российской границе", – предположил Пионтковский.

Эти страны, прежде всего, обратятся в штаб-квартиру НАТО для активизации сначала 4, а затем и 5 статьи о совместной обороне. Однако генсек Альянса, выражающий консолидированное мнение всех членов НАТО, не сможет ничего ответить, ведь будет молчать Дональд Трамп.

Зачем Трампу исполнять прихоти Путина

"В конце января (2025 года – 24 Канал) Трамп появляется на всех экранах и объявит, что по приглашению своего друга Путина едет в Москву, чтобы решить все вопросы европейской безопасности на десятилетия вперед", – отметил публицист.

Пионтковский убежден, что Трампа в России встретят "с хлебом и солью", и через день Трамп победно вернется в Соединенные Штаты с подписанным соглашением.

Он обратится к нации и скажет, что они с Путиным пришли к общему выводу. Мол, НАТО совершенно не справилось со своей задачей, а "бездумное расширение НАТО" привело к большой войне в Европе. Поэтому он принял решение об остановке всех поставок оружия в Украину и отправил в Конгресс законопроект о признании территориальной целостности России и Украины в пределах действующей конституции России,

– считает Пионтковский.

Соответственно после такого на Украину будут давить подписание мирного соглашения и передачи России оккупированных территорий. Претензии будут также на определенные европейские территории. В то же время, заметим, что такой сценарий является лишь предположением.

" Трамп сейчас опаснее, чем раньше. Он озлобленный реваншист, что хочет отомстить европейцам, которые все четыре года его президентства презирали. Он также всегда критически относился к НАТО и по каким-то личным причинам не любит Украину", – добавил публицист.

Выборы в США: последние новости