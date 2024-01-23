Трамп може піти на угоду з Владіміром Путіним, адже мріє про помсту. Таке бачення можливої перемоги Трампа 24 Каналу розповів Андрій Піонтковський – російський публіцист зі США.

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Трамп та Путін розуміють один одного

Дональд Трамп знову заявив про те, що може зупинити війну в Україні за 24 години. У цьому йому, мовляв, допоможуть хороші стосунки з Владіміром Путіним. Однак цікаво й інше – Дмітрій Пєков відреагував на заяву Трампа, зазначивши, що в них немає розуміння, як експрезидент США може закінчити війну.

Трамп не пропонує Росії йти на поступки, Трамп пропонує закінчити війну. Добитися домовленостей з Путіним можна, примусивши Україну капітулювати. Добитися цього можна повністю перекривши поставки зброї. Путін і Трамп чудово розуміють один одного,

– зауважив Андрій Піонтковський.

На думку публіциста, щойно пройде інавгурація Дональда Трампа у країнах Центральної почнуть відбуватися начебто незначні інциденти, які зрештою переростуть в серйозні події.

"Наприклад, якісь ветерани "Велікой оттєчєствєной войни" проведуть великий марш в Ризі, незрозумілі "зелені чоловічки" почнуть руйнувати символи Естонії, неочікувано виникне перестрілка на Сувальському коридорі та фінсько-російському кордоні", – припустив Піонтковський.

Ці країни насамперед звернуться в штаб-квартиру НАТО для активізації спочатку 4, а потім і 5 статті про спільну оборону. Однак генсек Альянсу, який виражає консолідовану думку усіх членів НАТО, не зможе нічого відповісти, адже мовчатиме Дональд Трамп.

Навіщо Трампу виконувати забаганки Путіна

"Наприкінці січня (2025 року – 24 Канал) Трамп з'являється на всіх екранах і оголосить, що за запрошенням свого друга Путіна, їде в Москву, щоб розв'язати всі питання європейської безпеки на десятиліття вперед", – зазначив публіцист.

Піонтковський переконаний, що Трампа у Росії зустрінуть "з хлібом і сіллю", і за день Трамп переможно повернеться до Сполучених Штатів з підписаною угодою.

Він звернеться до нації і скаже, що вони з Путіним прийшли до спільного висновку. Мовляв, НАТО абсолютно не впоралось зі своїм завданням, а "бездумне розширення НАТО" призвело до великої війни в Європі. Тому він ухвалив рішення про зупинку всіх поставок зброї до України та відправив в Конгрес законопроєкт про визнання територіальної цілісності Росії та України в межах чинної Конституції Росії,

– вважає Піонтковський.

Відповідно після такого на Україну тиснутимуть щодо підписання мирної угоди та передачі Росії окупованих територій. Претензії будуть також і на певні європейські території. Водночас зауважимо, що такий сценарій є лише припущенням.

"Трамп зараз небезпечніший, ніж раніше. Він озлоблений реваншист, який хоче помститись європейцям, які всі чотири роки його президентства зневажали. Він також завжди критично ставився до НАТО й з якихось особистих причин не любить Україну", – додав публіцист.

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