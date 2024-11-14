Тотальный контроль Трампа: республиканцы получили большинство в Палате представителей США

Республиканская партия получила большинство в Палате представителей США. Однопартийцы новоизбранного президента Дональда Трампа получили 218 мест против 208 мест у демократов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Республиканцы победили в Палате представителей

Победа республиканцев в Палате представителей в Аризоне, наряду с победой в Калифорнии означает, что теперь они контролируют обе палаты Конгресса. Ранее республиканцы получили контроль и над Сенатом.

Издание отмечает, что незначительное большинство поможет лидерам партии получить мандат на свержение федерального правительства и быструю реализацию видения Дональда Трампа для страны.

Ранее Дональд Трамп обещал провести крупнейшую в стране операцию по депортации, продолжить налоговые льготы, наказать своих политических врагов, перехватить контроль над мощными инструментами федерального правительства и изменить экономику США. Победы Республиканской партии гарантируют, что Конгресс примет участие в этом, а демократы будут почти бессильны это контролировать.

В 2016 году республиканцы также контролировали Конгресс, но Трамп сталкивался с лидерами республиканцев, которые сопротивлялись его идеям, а также с Верховным судом с либеральным большинством. На этот же раз Трамп будет работать с Республиканской партией, которая почти полностью состоит из последователей движения MAGA, а в Верховном суде будут доминировать консервативные судьи, трех из которых назначил сам новоизбранный президент.