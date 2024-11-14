Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Республіканці перемогли у Палаті представників

Перемога республіканців у Палаті представників в Арізоні, поряд із перемогою в Каліфорнії означає, що тепер вони контролюють обидві палати Конгресу. Раніше республіканці отримали контроль і над Сенатом.

Видання зауважує, що незначна більшість допоможе лідерам партії отримати мандат на повалення федерального уряду і швидку реалізацію бачення Дональда Трампа для країни.

Раніше Дональд Трамп обіцяв провести найбільшу в країні операцію з депортації, продовжити податкові пільги, покарати своїх політичних ворогів, перехопити контроль над найпотужнішими інструментами федерального уряду та змінити економіку США. Перемоги Республіканської партії гарантують, що Конгрес візьме участь у цьому, а демократи будуть майже безсилі це контролювати.

У 2016 році республіканці також контролювали Конгрес, але Трамп стикався з лідерами республіканців, які опиралися його ідеям, а також з Верховним судом з ліберальною більшістю. Цього ж разу Трамп працюватиме з Республіканською партією, яка майже повністю складається з послідовників руху MAGA, а у Верховному суді домінуватимуть консервативні судді, трьох з яких призначив сам новообраний президент.