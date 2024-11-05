Два участка в Джорджии эвакуировали: при чем здесь российский след

Во время выборов в США 5 ноября два участка в штате Джорджия неподалеку от Атланты были эвакуированы, а голосование там было прервано. Скорее всего, поработали россияне.

Об угрозах для американских избирателей пишет 24 Канал со ссылкой на CNN. Ранее мы писали о том, как Кремль пытается влиять на процессы на Западе.

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Почему россиян подозревают в попытке сорвать выборы

Сотрудники разведки США проверяют учетную запись электронной почты, который использует российский интернет-домен, как потенциальный источник неправдоподобных угроз взрыва, сделанных в день выборов в штате Джорджия,

– сказано в материале.

Пока нет уверенности, что виноваты именно россияне. Адреса электронной почты могут быть поддельные, поэтому следователи изучают историю активности учетной записи электронной почты. Таким образом они стремятся выяснить, кто стоит за угрозами.

Предварительные результаты голосования в США: данные по штатам

Госсекретарь штата Брэд Раффенспергер заявил, что "мы слышали некоторые угрозы российского происхождения".

"Похоже, они планируют преступление и не желают, чтобы у нас были стабильные, честные и точные выборы. Все, что может вызвать конфликты между нами, они могут считать победой", – сказал он.

Важно! Участки были закрыты в Юнион-Сити – там большинство населения составляют афроамериканцы. Они, как известно, поддерживают Камалу Харрис. Но Джорджия является одним из "шатких штатов"