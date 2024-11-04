Трамп или Харрис: 24 Канал проведет ночь выборов в США с читателями и будет информировать о главном

В ночь с 5 на 6 ноября в США состоятся выборы. Претендентами на пост президента являются кандидат от Демократической партии, вице-президент США Камала Харрис, и кандидат от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп.

Выборы в США очень важны, ведь от того, кто станет президентом, зависит поддержка Украины. Ночь выборов 24 Канал проведет вместе со своими читателями и оперативно будет информировать о главном ходе событий.

К теме Все о выборах в США – 2024: последние опросы, как считают голоса и когда будут результаты

24 Канал будет сообщать о главном на выборах США

США являются ключевым партнером Украины в захватнической войне, которую развязала Россия. От того, кто станет президентом, зависит финансовая и военная поддержка нашего государства, поэтому эти выборы важны и для нашего государства.

В течение последних недель редакция 24 Канала активно готовится к марафону освещения президентских выборов в США. Прежде всего журналисты и редакторы проведут ночь выборов с 5 на 6 ноября вместе с читателями и будут оперативно информировать обо всех последних событиях и ходе голосования в США.

Обратите внимание! Оперативно о ходе голосования и ходе событий на выборах в США читайте в нашем телеграм-канале.

Кроме того, наш постоянный автор – аналитик Константин Довгань, который специализируется на теме истории и политического анализа, уже подготовил ряд аналитических материалов, раскрывающих природу выборов в США, а также осветил и наиболее подробно проанализировал обоих кандидатов на основе американских источников, книг и монографий.

С большими биографиями кандидатов можно ознакомиться по ссылке:

Дональд Трамп (стоит заметить, что биография особенная тем, что до сих пор не слишком известные факты из жизни кандидата едва ли не впервые появились в украинском медиапространстве);

Камала Харрис.

24 Канал также проанализировал, что может произойти после вероятного поражения Трампа. Какие могут быть сценарии развития событий, как это повлияет на Украину и что известно о так называемом мирном плане республиканца, можно узнать по ссылке.

Редакция также позаботилась о читателях, поэтому по отдельному тегу создала удобный раздел, где можно ознакомиться с самыми интересными материалами на тему выборов в США и того, как они влияют на Украину. Американские выборы отличаются от украинских, поэтому Константин Довгань также подробно объяснил, что надо знать о специфике голосования, подсчета голосов и, наконец, когда же будут известны результаты выборов в США. Со статьей-справочником можно ознакомиться по ссылке.

К слову, цифровой аналитик 24 Канала Лев Шевченко также проводит анализ того, могут ли повлиять на выборы в США третьи стороны. В частности, говорится о хакерах под руководством спецслужб России, а также о том, какие технологии в этом году применяют кандидаты.