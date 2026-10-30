В Конгрессе США готовятся объявить импичмент главе Пентагона, – Bloomberg

Законодатели от обеих партий США после промежуточных выборов планируют отстранить от должности министра обороны Пита Хэгсета. Главным поводом для недовольства политиков стали последствия провальной военной кампании против Ирана.

Конгрессмены планируют инициировать импичмент в отношении этого чиновника. Об этом пишет Bloomberg,

Что грозит Хэгсету?

Республиканцы и демократы в обеих палатах Конгресса будут требовать от главы оборонного ведомства личной ответственности за ход боевых действий на Ближнем Востоке. Член Палаты представителей от Кентукки Томас Масси еще в сентябре внес официальное предложение об импичменте главы министерства обороны.

Конгрессмен планирует повторно подать документ сразу после того, как законодательный орган вернется к полноценной работе. Масси рассчитывает, что в случае поражения республиканцы превратятся в "хромых уток" и больше не будут оглядываться на позицию Белого дома.

Президент США Дональд Трамп столкнулся с критикой со стороны парламентариев сразу после выдвижения Хэгсета на эту должность. Отношения министра с Конгрессом обострились после закрытых слушаний, на которых он отказался предоставить отчет о реальных расходах на кампанию, а также без объяснений уволил десятки генералов и адмиралов.

Сенатор-демократ Джек Рид публично указал на значительные потери американской армии и финансовые убытки государства во время войны в Иране.

Из-за этой войны погибли 21 американский военнослужащий, а более 850 получили ранения. Трамп и Хегсет обошлись американскому народу почти в 50 млрд долларов военных расходов и нанесли неисчислимые миллиарды ущерба финансовому благосостоянию американцев,

– заявил Рид

Однопартийцы президента также выражают разочарование в связи с нежеланием ведомства отчитываться о непопулярной военной операции. Дополнительное недовольство избирателей вызвало резкое подорожание топлива на внутреннем рынке США.

Если демократы получат большинство в Палате представителей, они с высокой вероятностью примут резолюцию об импичменте, которая станет аналогом обвинительного заключения. В то же время дальнейший процесс рискует зайти в тупик в Сенате. Для того чтобы окончательно уволить чиновника, необходимо собрать две трети голосов законодателей верхней палаты.

Отметим, что Пит Хэгсет был назначен на эту должность 25 января 2025 года с с минимальным перевесом в 1 голос. Поддержка вице-президента Джей Ди Венса позволила бывшему военному и комментатору Fox News возглавить Пентагон.

Напомним, что промежуточные выборы в Конгресс СШАсостоятся 3 ноября. На них американцы переизберут весь состав Палаты представителей и треть Сената.