Ситуация в США за день до выборов президента

Выборы в США уже во вторник. Похоже на то, что победителя мы не узнаем той же ночью, поэтому впереди будет насыщенная неделя. А если дойдет до обжалования результатов в некоторых штатах (что вполне возможно), то история может затянуться и на дольше.

Ситуация на выходных изменилась в пользу Харрис

О ситуации по состоянию на сейчас Остап Яриш рассказал на своей странице в фейсбуке, информирует 24 Канал.

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Ситуация слишком шаткая, чтобы делать какие-то прогнозы. Почти во всех ключевых штатах (Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Аризона, Невада, Джорджия и Северная Каролина) Камала Харрис и Дональд Трамп идут нога в ногу, поэтому победителя там в конце концов могут решить даже несколько тысяч голосов.

Хотя могут быть сюрпризы. На выходных многих удивил новый опрос, по которому Харрис выбилась вперед в консервативном штате Айова, где Трамп дважды одерживал уверенную победу. Харрис нарастила там поддержку среди женщин, в частности из-за вопроса доступа к абортам и репродуктивной медицины.

В целом выглядит, что на этих выборах женщины активизировались не только в Айове, по крайней мере пока. На раннем голосовании в ключевых штатах их явка в среднем на 10% выше, чем у мужчин. Однако неясно, сохранится ли эта тенденция в день выборов. Социология указывает, что среди женщин большую поддержку имеет Харрис.

Что касается Трампа, то опрос в Айове он назвал фейковым и указал на другие данные, которые прогнозируют ему победу. Перед этим он говорил о нарушениях в Пенсильвании и о том, что выборы в штате могут быть сфабрикованными. Некоторые обращают внимание на то, что таким образом Трамп может готовить почву для потенциального обжалования результатов.

Вашингтон готовится к выборам

Кроме выборов президента, во вторник будут избирать Палату представителей и Сенат. От этого будет зависеть очень много, в том числе и для Украины. Безотносительно, кто займет Белый дом, воплощать обещания без поддержки Конгресса будет сложно.

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Самая большая интрига сейчас – удастся ли республиканцам вернуть себе большинство в Сенате.

Тем временем Вашингтон готовится ко всем возможным сценариям. Конгресс и Белый дом ограждают высокими заборами. В центре города витрины забивают досками. Полиция оттачивает план действий на случай беспорядков. Нацгвардия тоже наготове. Предыдущие выборы здесь помнят очень хорошо. Как говорят в США, buckle up (пристегнитесь – 24 Канал).