Первые TikTok-выборы в истории: как Трамп, Сунак и евродепутаты ищут избирателей среди тиктокеров

В США и Великобритании в этом году состоятся сверхважные для всего мира выборы. В Штатах – выборы президента в ноябре, в Соединенном Королевстве – всеобщие выборы в июле. Результаты волеизъявлений будут определять не только региональную, но и мировую политику в ближайшие годы.

Британские выборы уже называют первыми выборами в TikTok – обе партии, консерваторы и лейбористы, зарегистрировали аккаунты в китайской соцсети TikTok, популярной у молодежи. К TikTok присоединился и американский экс-президент Дональд Трамп, который при своей каденции хотел заблокировать соцсеть в стране.

Как британские и американские политики возлагают надежды на TikTok в предвыборных кампаниях – читайте в материале 24 Канала.

Консерваторы, лейбористы и TikTok

Соцсети являются важной частью кампании как для лейбористов, так и для консерваторов, пишет The Guardian, а именно предстоящее волеизъявление в Великобритании уже называют первыми TikTok-выборами.

Обе партии уже создали аккаунты в соцсети через несколько дней после объявления британского премьер-министра Риши Сунака о том, что всеобщие выборы состоятся 4 июля. Представители обеих партий уже опубликовали в TikTok десятки видео – мемы, реакции избирателей и политиков, которые пытаются объяснить британскую политическую сцену всего за 30 секунд.

К теме Запретят ли TikTok в США и Украине: в каких странах это уже сделали и почему

Видео на тему воинской обязанности в Великобритании: "Риши Сунак пришел на твой 18-й день рождения, чтобы отправить тебя на войну" / TikTok

Правила TikTok не позволяют платную рекламу для политических партий и деятелей. Поэтому команды политиков должны работать над "убеждением" алгоритма приложения показывать их видео аудитории.Чем больше людей лайкнут видео и поделятся ими, тем больше пользователей их увидят.

TikTok Лейбористской партии похож на боксера, который наносит комбинацию ударов со смесью забавных мемов, хорошо созданных ключевых сообщений и клипов успешных выступлений в медиа,

– говорит Фил Карр, автор сатирического канала "Хроники Британии" с 900 000 подписчиков в аккаунте @philc84.

По мнению Карра, лейбористы вдохновляются неформальными аккаунтами бизнесов, которые высмеивают политику, актуальные проблемы, например предложение восстановить воинскую обязанность консерваторами после победы на выборах, и используют популярные форматы или звуки, знакомые тиктокерам.

В то же время консерваторы используют более традиционные форматы с разговорами политиков на камеру.

Читайте также Председатель комитета по свободе слова прокомментировал возможность запрета TikTok в Украине



Риши Сунак в Киеве / Фото Офиса Президента

Лондонский автор Бенджи Куси (@benjy_lookbook), который создает контент на тему инклюзивности, считает, что лейбористы неправильно используют месседжи, в частности о призыве в армию.

Как человек, который создает социально-политический контент в TikTok, я считаю, что они неправильно подходят к резонансным месседжам. Использование вирусных трендов, чтобы легкомысленно пошутить на серьезную тему, может вызвать у аудитории смех, распространение и просмотры, но не более. Предоставление же четких и лаконичных ответов на такие популярные вопросы, как, например, "какую пользу лейбористское правительство принесет мне как молодому человеку?", будет способствовать более значимому взаимодействию, чем мем,

– считает автор.

TikTok может быть источником распространения дезинформации

Данные Ofcom, британского регулятора теле- и радиокомпаний, свидетельствуют, что TikTok используют 42% взрослых пользователей интернета в Великобритании, значительно уступая YouTube, WhatsApp и Facebook.В то же время TikTok, Instagram Reels и YouTube Shorts гораздо важнее для людей в возрасте от 16 до 24 лет: 83% пользователей платформы по сравнению с 2% людей старше 65 лет.

"Вирусный характер TikTok, наличие алгоритмов таргетирования информации, глубокая проницаемость в целом через эмоциональное заражение человека – это вызов для ограничения приложения", – прокомментировал 24 Каналу Дмитрий Яровой, доцент Киевской школы экономики.

Как и многие подобные платформы, TikTok может быть источником распространения дезинформации и пропаганды, поляризовать общество, накачивать информационные пузыри определенными идеями (мягко говоря, не всегда конструктивными), уверяет эксперт.

Действовать в этом случае путем ограничений или неучастия – это как прятаться от чудовища под одеялом. Популистские политики и автократические правительства все равно будут активными в этих очень плодородных для них условиях (уже и КНДР распространяет там пропаганду, причем красиво сделанную), поэтому для ответственных сил важно создавать альтернативный, качественный и "заразный" контент. Развенчивать или блокировать дезинформацию, не производя при этом альтернативы и не выстраивая к ней доверия, нет смысла,

– отмечает Яровой.

Как Трамп вернулся в TikTok

В начале июня 45 президент США Дональд Трамп присоединился к TikTok. В первом посте Трамп опубликовал видео после посещения матча Ultimate Fighting Championship (UFC) в Ньюарке, штат Нью-Джерси, накануне. В видео присутствует и генеральный директор UFC Дана Уайт.

Трамп непосредственно обратился к зрителям, сказав, что для него честь быть в этом приложении. Видео сопровождалось монтажом радостных болельщиков UFC, а Уайт сказал в начале видео, что "президент уже в TikTok".

В аккаунте Трампа @realdonaldtrump, который имеет подтвержденный значок, пока есть только одно видео и 3,5 миллиона подписчиков.

Во время своей каденции Трамп актуализировал вопрос о связи TikTok с Китаем в рамках своей масштабной антикитайской программы. Бывший президент безуспешно добивался запрета приложения в Соединенных Штатах исполнительным приказом.Реальные шаги к этому осуществились только в 2024 году, когда Палата представителей США вместе с поддержкой помощи Украине 20 апреля проголосовала за так называемый законопроект 8038, который может запретить китайское приложение TikTok в Америке. Документ 24 апреля уже подписал президент США Джо Байден. Компания TikTok обжаловала закон, подписанный Байденом в апреле, который запрещает приложение в США, если оно не найдет нового владельца. Устные выступления по этому делу в суде запланированы на сентябрь.

Предвыборная кампания действующего президента США Джо Байдена также представлена на TikTok несмотря на подписание президентом законопроекта о запрете приложения. В команде президента утверждают, что вряд ли Байден лично присоединится к платформе. Аккаунт полностью будет вести команда его предвыборной кампании, чтобы охватить избирателей в раздробленном американском обществе. Об этом пишет AP.

В 2022 году Джо Байден запретил использование TikTok почти 4 миллионам сотрудников федерального правительства на рабочих устройствах, за ограниченными исключениями для правоохранительных органов и национальной безопасности.

Представители кампании Байдена заявили, что принимают передовые меры безопасности и включают секретные протоколы безопасности, о которых они не готовы предоставить информацию.

Что с запретом TikTok в США После подписания президентом Джо Байденом законопроекта о возможном запрете TikTok в США, команда приложения работает над клоном своего алгоритма рекомендаций для 170 миллионов пользователей в США.



В результате может появиться версия TikTok, которая будет работать независимо от китайской материнской компании и будет более приемлемой для американских законодателей.

В Украине же о блокировке TikTok сейчас речь не идет, комментировал 24 Каналу народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин. Пока при сотрудничестве с администрацией TikTok Украине удается блокировать аккаунты, связанные с российской пропагандой.

В то же время украинское законодательство о санкциях содержит основания для их введения, в частности, тогда, когда кто-то из союзников ввел их или против физического, или юридического лица, отмечал Юрчишин.

TikTok и угрозы для Европы

На фоне предстоящих выборов в Европарламент, которые состоятся в июне, в TikTok заявили об усилении борьбы с фейками и скрытыми операциями влияния. Соцсеть добавит в приложение "выборные центры" для всех 27 стран-членов ЕС и их языков. Создание этих центров началось в 2021 году и ускорилось в прошлом году, во время выборов в Греции, Нидерландах, Польше, Словакии и Испании.

Как утверждают в TikTok, около 30% должностных лиц Европарламента пользуются приложением.

6 – 9 июня в Евросоюзе состоятся выборы, которые фактически решат судьбу ЕС в следующие пять лет. 390 миллионов европейских граждан укажут не только курс для объединенной Европы, но и дальнейшую помощь Украине.

Выборы в Европарламент проходят каждые пять лет. Граждане 27 стран-членов ЕС будут выбирать 720 депутатов сроком на пять лет.

К теме Друзья Путина могут получить власть: как выборы в Европарламент определят судьбу Украины и ЕС

В следующем месяце мы запустим в приложении индивидуальные выборные центры для каждой из 27 стран-членов ЕС, чтобы обеспечить людей возможностью легко различать факты от вымыслов. Эти центры будут сотрудничать с местными избирательными комиссиями и общественными организациями и станут местом, где наше сообщество сможет найти достоверную и авторитетную информацию,

– сообщил в своем блоге глава отдела доверия и безопасности в Европе, на Среднем Востоке и в Африке Кевин Морган.

Накануне европейских выборов в TikTok появилась реклама с политической дезинформацией, говорится в отчете международной организации Global Witness за 4 июня. Global Witness запустила 16 рекламных объявлений для Ирландии с фейковым содержанием о выборах в ЕС. Организация получила одобрение всех 16 сообщений от TikTok, 14 – от YouTube и ни одного от X. Соцсеть Илона Маска заблокировала фейковые аккаунты группы.Фейковые объявления запугивали избирателей опасностью насилия на избирательных участках, всплеском инфекционных заболеваний и повышением избирательного возраста до 21 года, а также призывала голосовать по электронной почте.