Политик из США сказал, придется ли Украине идти на уступки, если Трамп победит на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, если победит на выборах, может начать давить на Европу, чтобы она перестала помогать Украине.

Сложно представить, что он пойдет против России, политик на поводке у нее. Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин объяснил 24 Каналу, придется ли Украине в таком случае идти на уступки.

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Придется ли Украине идти на уступки

Еще в начале политической кампании у Трампа посылали сигнал Израилю, мол, "нужно завершить войну до начала возможной каденции Трампа".

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К власти в США может прийти диктатор. Но "сильная рука" каждый раз проигрывает. Стоит лишь вспомнить, как закончил Гитлер.

Поэтому думать о том, что придет Трамп и будет давление на Украину... В лучшем случае можно надеяться, что Трамп не будет давить на Европу, чтобы она могла продолжать помогать Украине,

– подчеркнул Рашкин.

Администрация Байдена выделила 800 миллионов долларов на строительство дронов в Украине. Впрочем, по мнению политика из США, Киеву необходимо развивать свой оборонно-промышленный комплекс.

Но если приходит Трамп и заявляет: "Нет-нет, вы не будете помогать, потому что Украины больше нет. Путин говорит, что это его, а я ему доверяю". Трамп сейчас настолько потерял равновесие, что это просто буйвол, который на поводке у России. Поэтому невозможно представить, что он пойдет против нее,

– отметил Юрий Рашкин.

Поэтому Украине необходимо думать о своем будущем и работать над развитием оборонной индустрии. Но и продолжать давить на союзников, понимая, что у них бывают выборы с непредсказуемыми результатами.

Что интересно, издание The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников пишет, что Владимир Зеленский сможет склонить Дональда Трампа на сторону Украины в случае его победы на выборах.