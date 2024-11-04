Пережив одно президентство Трампа, европейские политики говорят, что они более готовы ко второму. Они знают, какие дипломатические танцы нужны, и они разрабатывают различные планы на случай непредвиденных обстоятельств по безопасности и торговли,

– пишут в издании.

В то же время готовность не снизила беспокойство относительно Трампа. В некотором смысле европейские чиновники говорят, что готовы иметь дело с республиканцем значительно меньше, чем несколько лет назад.

WP пишет, что за прошлую каденцию Дональд Трамп столкнулся с "решающим лицом Европы", то есть "непоколебимой" канцлером Германии Ангелой Меркель. Однако в издании отмечают, что сейчас на континенте нет политического лидера такой силы.

"Что произойдет, если в Америке во второй раз изберут президента, который объявит НАТО устаревшим и больше не желает выполнять обещания по безопасности? Тогда мы будем сами. И я имею в виду не только нас, немцев, но и европейцев", – говорит Фридрих Мерц, лидер партии немецких консервативных христианских демократов.

Опрошенные чиновники преимущественно считают, что независимо от результатов выборов в центре внимания США в будущем все больше будет Индийско-Тихоокеанский регион. Европейцам придется сделать еще больше для своей безопасности.