Байден – профессиональный, а Трамп – популист: что ждать от выборов в США

В США идет подготовка к президентским выборам. Главными конкурентами могут стать действующий президент Джо Байден и бывший – Дональд Трамп.

Политолог-международник Руслан Осипенко сказал 24 Каналу, что главной преградой на пути ко второму сроку Байдена может стать его возраст.

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"Байден – пожилой человек, но очень профессиональный. А Трамп – популист, поэтому он заигрывает с народом, но его не воспринимает элита", – отметил Осипенко.

По его словам, бывший президент нанес безопасности США больше потерь, чем кто-либо другой. В частности, едва не развалил НАТО и начинал экономические войны с европейскими союзниками.

А действующий президент – системник и представитель элиты, понимающей национальные интересы США.

К чему стремится Трамп

Бывший президент может быть своеобразным "тараном" популистских сил в США, преследующих цель сместить системные элиты. Это может повлиять на систему безопасности не только в Америке, но и во всем мире.

Трамп обещает сосредоточиться на внутренних проблемах страны: банковская система, мигранты, помощь после стихийных бедствий и т.д. Некоторые американцы верят, что это можно быстро решить.

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