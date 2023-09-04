Байден – профессиональный, а Трамп – популист: что ждать от выборов в США
В США идет подготовка к президентским выборам. Главными конкурентами могут стать действующий президент Джо Байден и бывший – Дональд Трамп.
Политолог-международник Руслан Осипенко сказал 24 Каналу, что главной преградой на пути ко второму сроку Байдена может стать его возраст.
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"Байден – пожилой человек, но очень профессиональный. А Трамп – популист, поэтому он заигрывает с народом, но его не воспринимает элита", – отметил Осипенко.
По его словам, бывший президент нанес безопасности США больше потерь, чем кто-либо другой. В частности, едва не развалил НАТО и начинал экономические войны с европейскими союзниками.
А действующий президент – системник и представитель элиты, понимающей национальные интересы США.
К чему стремится Трамп
Бывший президент может быть своеобразным "тараном" популистских сил в США, преследующих цель сместить системные элиты. Это может повлиять на систему безопасности не только в Америке, но и во всем мире.
Трамп обещает сосредоточиться на внутренних проблемах страны: банковская система, мигранты, помощь после стихийных бедствий и т.д. Некоторые американцы верят, что это можно быстро решить.
Выборы в США и российско-украинская война: основное
- Владимир Путин пытается затянуть войну в Украине до осени 2024 года. Российский диктатор рассчитывает на уменьшение поддержки Киева, если Джо Байден проиграет.
- Так, далеко не все кандидаты от Республиканской партии имеют проукраинскую позицию. В частности, Вивек Рамасвами пообещал признать оккупированные территории и закрыть Украине путь в НАТО.
- Скандальные заявления Дональда Трампа уже почти стали обыденностью. Он сказал, что прекратит российско-украинскую войну за день – для этого просто позвонит президентам стран.