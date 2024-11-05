Харрис и ее напарник Уолз голосовали раньше: СМИ рассказали, что они делают в день выборов

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис проголосовала на выборах раньше и по почте. Также досрочно проголосовал и ее кандидат в вице-президенты Тим Уолз.

Камала Харрис рассказала журналистам 3 ноября, что проголосовала по почте, отправив бюллетень в свой родной штат Калифорния. В то же время Тим Уолз голосовал вместе с семьей досрочно еще 23 октября в городе Сент-Пол штата Миннесота, пишет 24 Канал со ссылкой на Голос Америки.

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Что делают Харрис и Уолз в день выборов

Кандидат в президенты США Камала Харрис во время последнего этапа президентской кампании продвигала свою "Программу возможностей для темнокожих мужчин", чтобы помочь повысить явку среди жизненно важных избирателей, поддержка которых не была активной.

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Кандидат в вице-президенты Камалы Харрис Том Уолз утром 5 ноября выступал в радиошоу в Мичигане, Пенсильвании, Висконсине, Северной Каролине и Джорджии и поощрял слушателей голосовать.

После этого его команда отправилась в Харрисбург, в штате Пенсильвания, на заключительное мероприятие кампании перед встречей с вице-президентом Камалой Харрис.

Они должны встретиться в альма-матер вице-президента – Университете Говарда в Вашингтоне. Там вместе будут наблюдать за результатами выборов.



