Камала Гарріс розповіла журналістам 3 листопада, що проголосувала поштою, надіславши бюлетень до свого рідного штату Каліфорнії. Водночас Тім Волз голосував разом з родиною достроково ще 23 жовтня у місті Сент-Пол штату Міннесота, пише 24 Канал з посиланням на Голос Америки.

Дивіться також Все про вибори у США 2024: останні опитування, як рахують голоси та коли будуть результати

Що роблять Гарріс та Волз у день виборів

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс під час останнього етапу президентської кампанії просувала свою "Програму можливостей для темношкірих чоловіків", щоб допомогти підвищити явку серед життєво важливих виборців, підтримка яких не була активною.

Дивіться також Хто переможе на виборах у США: прогнози та рейтинги Гарріс і Трампа

Кандидат у віцепрезиденти Камали Гарріс Том Волз вранці 5 листопада виступав у радіошоу в Мічигані, Пенсільванії, Вісконсині, Північній Кароліні та Джорджії та заохочував слухачів голосувати.

Після цього його команда вирушила до Гаррісбурга, що штаті Пенсільванія, на завершальний захід кампанії перед зустріччю з віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Вони мають зустрітись в альма-матер віцепрезидентки – Університеті Говарда у Вашингтоні. Там разом спостерігатимуть за результатами виборів.



