"Мы что-то придумаем, что бы ни случилось": AP спросило мнение наших военных о победе Трампа

Военные накануне победы Дональда Трампа на выборах в США рассказали, что они уверены, что что-то придумают. В частности, один из бойцов говорил, что надеется на увеличение количества оружия.

Украинский боец также отмечал, что Украина является щитом между Европой и Россией, пишет 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Что думают военные о победе Трампа

Я надеюсь, что количество оружия, количество пушек для нашей победы возрастет... Нам безразлично, кто президент, если они не отключают нас от помощи, потому что она нам нужна,

– рассказал 39-летний командир подразделения "Моцарт" за несколько часов до заявлений о победе Трампа.

Другой боец Андрей сказал, что украинцы не могут повлиять на ситуацию в США и голосование среди американцев, поэтому стоит смириться.

"Мы что-то придумаем, что бы не произошло... Другие страны не понимают, что здесь происходит, они видят это по телевизору и для них это далеко", – добавил боец.

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Издание также вспоминает, что Дональд Трамп в 2017 году впервые предоставил Украине противотанковые ракеты Javelin имели "решающее значение для способности Украины отразить полномасштабное вторжение России в 2022 году". Однако они напоминают, что Трамп относится к помощи Украине с осторожностью.

Также Трамп говорил, что имеет хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и называл Владимира Зеленского "самым большим продавцом на земле" из-за полученной помощи от США.