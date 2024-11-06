Український боєць також зауважував, що Україна є щитом між Європою та Росією, пише 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Що думають військові про перемогу Трампа

Я сподіваюся, що кількість зброї, кількість гармат для нашої перемоги зросте… Нам байдуже, хто президент, якщо вони не відключають нас від допомоги, тому що вона нам потрібна,

– розповів 39-річний командир підрозділу "Моцарт" за декілька годин до заяв про перемогу Трампа.

Інший боєць Андрій сказав, що українці не можуть вплинути на ситуацію в США й голосування серед американців, тому варто змиритися.

"Ми щось придумаємо, що б не сталося… Інші країни не розуміють, що тут відбувається, вони бачать це по телевізору і для них це далеко", – додав боєць.

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Видання також пригадує, що Дональд Трамп у 2017 році вперше надав Україні протитанкові ракети Javelin мали "вирішальне значення для здатності України відбити повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році". Проте вони нагадують, що Трамп ставиться до допомоги Україні з обережністю.

Також Трамп говорив, що має добрі стосунки з російським диктатором Владіміром Путіним та називав Володимира Зеленського "найбільшим продавцем на землі" через отриману допомогу від США.