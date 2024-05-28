Республиканец объяснил, что меняется в политике США перед выборами и как это влияет на Украину

С начала полномасштабного вторжения американцы активно поддерживали Украину. Однако сейчас рядовому гражданину США гораздо интереснее то, что происходит в его стране.

Такое мнение 24 Канала высказал член республиканской партии Борис Пинкус. По его словам, сейчас на риторике оказания помощи Украине сказывается предвыборная кампания, чем ближе к 5 ноября – очень важного исторического момента, который будет касаться не только США, но и остального мира, тем больше политики пытаются отходить от внешнеполитических проблем.

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Что сейчас больше всего интересует американцев

Обывателю сейчас важнее то, что происходит в США. Цены на товары первой необходимости продолжают расти – уровень инфляции в стране увеличивается. К тому же ситуация на границе с Мексикой вообще не улучшается. Поэтому Израиль и Украина для американцев отошли на второе место.

По словам Пинкуса, госсекретарь США Энтони Блинкен, приехав из Киева, открыто обратился к Джо Байдену, чтобы тот увеличил поставки в Украину ракет большого радиуса действия и позволил их применять на территории России.

Ответа от президента США до сих пор нет, потому что он не принимает решения, это делает Барак Обама – лидер левого крыла демократов, которые давят на Байдена, чтобы он заканчивал войну путем переговоров с Владимиром Путиным и даже с ХАМАС в Израиле,

– сказал член республиканской партии.

По его словам, это нужно для того, чтобы демократы, которые проигрывают по опросам, по большинству параметров пришли к 5 ноября как партия мира.

Кроме этого, еще не исключено влияния на Байдена того движения среди леволибералов, которые говорят: "А может быть с Владимиром Путиным нам будет лучше, чем с тем, кто придет после него? Да и вообще, зачем нам, чтобы Россия разваливалась, ведь тогда могут быть непредсказуемые явления глобального характера". Такие ужасные и отвратительные аргументы есть в головах тех, кто имеет влияние на Байдена.

"К счастью, есть двухпартийное единство Конгресса в том, чтобы помогать Украине до победы. Сейчас в США изменилась стратегия, которая впервые говорит о предоставлении поддержки до полной победы Украины. До сих пор оказание помощи, произведенное Байденом, было при условии – предоставлять помощь настолько, насколько можем", – добавил Пинкус.

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