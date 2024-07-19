Трамп официально согласился баллотироваться в президенты США от Республиканской партии

45-й президент США Дональд Трамп официально согласился баллотироваться в президенты США от Республиканцев.

Такое заявление прозвучало на национальном съезде Республиканской партии в Милуоки. К слову, это первое выступление экс-президента после покушения на него.

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Трамп официально принял номинацию в кандидаты в президенты США

Я баллотируюсь, чтобы быть президентом всей Америки, а не половины Америки, потому что нет победы в победе половины Америки. Поэтому сегодня вечером с верой и преданностью я с гордостью принимаю вашу номинацию на пост президента Соединенных Штатов,

– заявил Трамп.

Большую часть своей речи 45-й глава США уделил теме покушения на него

Также в своей речи Дональд Трамп упомянул и Украину, о чем сообщает "Голос Америки". По его словам, мир на пороге Третьей мировой войны и пообещал изменить ситуацию, с которой, вроде бы, не может справиться администрация Байдена.

Я положу конец каждому международному кризису, созданному нынешней администрацией, включая ужасную войну с Россией и Украиной, которой бы никогда не произошло, если бы я был президентом,

– сказал Трамп.

Кандидат в президенты США предостерег, что Третья мировая война будет страшной, из-за оружия, которое теперь доступно человечеству.



"Это оружие является уничтожающим. Пришло время перемен", – подчеркнул он.