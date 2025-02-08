Путин обиделся: почему Россия снова кричит о "нелегитимности Зеленского"

Россия уже длительное время пытается вбросить ложь о "нелегитимности" президента Владимира Зеленского. Сейчас они активизировались с этой темой на фоне потенциальных переговоров.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Кошель, отметив, что Россия начала спекулировать на этой теме еще в начале 2024 года. Они хотели расшатать ситуацию в Украине, но ничего не удалось. Теперь они снова взялись за старое.

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Что задумал Путин

Как отметил Кошель, сейчас Россия снова активизировалась с этой темой на фоне возможных переговоров. Вероятно, Путин хочет затянуть время, чтобы как можно дальше продвинуться на фронте.

Россия максимально аккумулировала ресурсы. Им нужно, чтобы между частичным прекращением огня до реального мира прошло много времени. Вот и начинаются разговоры, что "президент у вас имеет сомнительную легитимность". Там могут начать рассказывать, что "будет новый глава государства – тогда подпишем мир". Путин хочет выиграть время,

– сказал Кошель.

Еще одна причина – сильная неприязнь, с которой Путин относится к Зеленскому. Президент Украины выходит за пределы понимания его диктаторского устройства. Он привык, что президентами становятся выходцы из ФСБ и различные "крепкие хозяйственники".

Кроме того, Зеленский неоднократно жестко критиковал Путина. Диктатор мог обидеться.

Зеленский во многих моментах жестко критиковал Путина и использовал много жестких слов. Путину может быть сложно приземлиться и сесть с президентом Украины за стол переговоров. Это такие психологические комплексы Путина,

– считает Кошель.

Напомним, спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Украина не должна немедленно проводить выборы, ведь это противоречит Конституции. Наше государство не может это делать до прекращения боевых действий.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказывал, что "Зеленский не является легитимным президентом Украины, но Россия готова вести с ним переговоры".