Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель, зауваживши, що Росія почала спекулювати на цій темі ще на початку 2024 року. Вони хотіли розхитати ситуацію в Україні, але нічого не вдалося. Тепер вони знову взялися за старе.

До теми Адміністрація Трампа хоче, аби Україна провела вибори після "перемир'я"

Що задумав Путін

Як наголосив Кошель, зараз Росія знову активізувалася з цією темою на тлі можливих переговорів. Ймовірно, Путін хоче затягнути час, аби якнайдалі просунутися на фронті.

Росія максимально акумулювала ресурси. Їм потрібно, аби між частковим припиненням вогню до реального миру пройшло багато часу. От і починаються розмови, що "президент у вас має сумнівну легітимність". Там можуть почати розповідати, що "буде новий глава держави – тоді підпишемо мир". Путін хоче виграти час,

– сказав Кошель.

Ще одна причина – сильна неприязнь, з якою Путін ставиться до Зеленського. Президент України виходить за межі розуміння його диктаторського устрою. Він звик, що президентами стають вихідці з ФСБ та різні "крєпкіє хозяйствєнікі".

Крім того, Зеленський неодноразово жорстко критикував Путіна. Диктатор міг образитися.

Зеленський в багатьох моментах жорстко критикував Путіна і використовував багато жорстких слів. Путіну може бути складно приземлитися та сісти із президентом України за стіл перемовин. Це такі психологічні комплекси Путіна,

– вважає Кошель.

Нагадаємо, спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що Україна не має негайно проводити вибори, адже це суперечить Конституції. Наша держава не може це робити до припинення бойових дій.

Раніше прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков розповідав, що "Зеленський не є легітимним президентом України, але Росія готова вести з ним перемовини".