Почему в США все чаще говорят о возможности выборов в Украине

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог отметил, что выборы во время войны возможны. Однако законодательство Украины отличается от американского, поэтому нужно ожидать прекращения огня.

Политолог Игорь Чаленко в эфире 24 Канала отметил, что США замечают заинтересованность российской стороны в интенсификации избирательных процессов в Украине. Кит Келлог продолжает настаивать, что проведение выборов даже во время войны является демократическим.

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В то же время он демонстрирует понимание реалий, в которых живет Украина сегодня.

Желание США, а не прихоти Москвы

"Это свидетельствует, что наши аргументы, которые озвучивают официальные лица – от президента Владимира Зеленского к представителям различных политических партий – доходят не только до Келлога, но и до окружения Трампа. Это также подтверждает, что коммуникацию между нами нужно усиливать, поскольку нас слышат",

– сказал Игорь Чаленко.

Он добавил, что Келлог выстраивает аргументацию не с позиции того, что выборы нужны из-за заявлений Владимира Путина о нелегитимности украинской власти, а с другой стороны: выборы возможны только при условии прекращения огня, то есть как минимум перемирия.

"Итак, сначала перемирие, а потом организация демократического процесса. Так речь идет не о прихоти Москвы, а о желании США поддерживать демократию и создать условия для проведения выборов, что, в свою очередь, предусматривает прекращение активной фазы войны", – подытожил Игорь Чаленко