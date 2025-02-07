Політолог Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу зазначив, що США помічають зацікавленість російської сторони в інтенсифікації виборчих процесів в Україні. Кіт Келлог продовжує наполягати, що проведення виборів навіть під час війни є демократичним.

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Водночас він демонструє розуміння реалій, у яких живе Україна сьогодні.

Бажання США, а не забаганки Москви

"Це свідчить, що наші аргументи, які озвучують офіційні особи – від президента Володимира Зеленського до представників різних політичних партій – доходять не лише до Келлога, а й до оточення Трампа. Це також підтверджує, що комунікацію між нами потрібно посилювати, оскільки нас чують",

– сказав Ігор Чаленко.

Він додав, що Келлог вибудовує аргументацію не з позиції того, що вибори потрібні через заяви Владіміра Путіна про нелегітимність української влади, а з іншого боку: вибори можливі лише за умови припинення вогню, тобто як мінімум перемир'я.

"Отже, спочатку перемир'я, а потім організація демократичного процесу. Так мова йде не про забаганки Москви, а про бажання США підтримувати демократію та створити умови для проведення виборів, що, своєю чергою, передбачає припинення активної фази війни", – підсумував Ігор Чаленко