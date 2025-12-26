Когда состоится первое совещание нардепов по подготовке выборов в Украине

США настаивают, чтобы Украина провела президентские выборы во время действия военного положения. Для этого нужны изменения в законодательстве.

В пятницу, 26 декабря, пройдет первое заседание рабочей группы, которая будет готовить законодательные предложения по проведению выборов в Украине во время военного положения и после войны. Об этом сообщил председатель рабочей группы, первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, передает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Что известно о первом совещании законодателей по выборам?

Встреча законодателей состоится онлайн в 13:00. Ее будут транслировать онлайн в соцсетях и на YouTube.

Заседание будет состоять из двух частей. Сначала участники обсудят организацию дальнейшей работы, в частности возможность создания тематических подгрупп для детальных технических дискуссий.

Во второй части выступит Центральная избирательная комиссия, которая представит обзор проблем, связанных с проведением выборов во время военного положения и после войны.

После этого участники обменяются мнениями относительно возможных решений.

В целом заседание продлится примерно 2 часа.

По словам Корниенко, в составе рабочей группы уже около 60 человек. Также, вероятно, к ней присоединятся люди без статуса члена рабочей группы, но с возможностью участвовать.

В рабочую группу вошли представители всех фракций и депутатских групп парламента (по двое от каждой), около 10 представителей ключевых общественных организаций, а также представители исполнительной власти и силовых структур. В целом это преимущественно заместители руководителей профильных ведомств, в частности от МИД – государственный секретарь.

Также в группе работают 5 членов Центральной избирательной комиссии во главе с председателем, представители секретариатов ЦИК и Верховной Рады, которые будут отвечать за технические вопросы.

У председателя рабочей группы есть три заместителя: председатель комитета по вопросам государственной власти Елена Шуляк, председатель комитета по нацбезопасности Александр Завитневич и вице-спикер парламента Елена Кондратюк.

В состав также входят председатель подкомитета по вопросам выборов Алина Загоруйко и более 5 членов профильного комитета, которые впоследствии будут готовить законопроекты.

Группа большая, и не исключено, что к обсуждениям привлекут и других представителей фракций.

Что известно о возможности проведения выборов в Украине?

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова провести президентские выборы после подписания соглашения о завершении войны, при соблюдении безопасности и демократических стандартов.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук 22 декабря создал рабочую группу, которая будет заниматься подготовкой законодательных изменений о проведении выборов во время военного положения.

