Путин будет искать, как обмануть: что может стать худшим при проведении выборов в Украине

США настаивают на проведении президентских и парламентских выборов в Украине до конца года. Однако российский руководитель Владимир Путин во время них может попытаться осуществить новые манипуляции.

Он не будет действовать честно и будет пытаться обмануть Украину и ее союзников. При худшем сценарии, политолог Николай Давидюк в эфире политолог Николай Давидюк в эфире 24 Канала объяснил, что выборы могут не состояться, а Россия продолжит агрессию.

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Об опасности манипуляций со стороны Путина во время выборов

Политолог выразил обеспокоенность относительно возможных манипуляций со стороны России во время предстоящих выборов. Он считает, что замораживание боевых действий, а затем подписание соглашения может сыграть на руку Путину.

Диктатор может попытаться использовать тишину во время выборов для новой атаки, а одновременно с этим границы в Украине будут открыты и определенная часть мужчин уедет или пойдет голосовать.

Путин точно будет в этом раунде переговоров пытаться нас кинуть и обмануть. Это уже мы видим, это однозначно будет,

– отметил Давидюк.

Он подчеркнул, что главная задача Путина – разбомбить, уничтожить и забрать суверенитет Украины. Поэтому, по его словам, важно понимать, что глава Кремля не будет играть честно.

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Какой самый плохой сценарий

Среди худших сценариев политолог назвал ситуацию, когда вроде бы соглашение подписывается, люди идут на выборы, но они не происходят, и Россия продолжает свою агрессию, заводя войска.

Худшие сценарии мы уже прошли, когда они пытались захватить Украину за 3 дня, но плохие сценарии возможны. Они пытаются протянуть своих "ушастых троянских пони" вроде ОПЗЖ или тех "хароших русских" с украинскими паспортами, которые выехали,

– добавил он.

То есть Россия будет пытаться внедрить пророссийские партии в Украине. Их задачей будет зайти и уничтожить независимость. Поэтому важно, чтобы украинское общество принимало правильные решения относительно того, позволять ли россиянам влиять на власть.

Наконец, Николай Давидюк отметил, что цель Украины – это вступление в Европейский Союз и НАТО, что является основой для обеспечения суверенитета и стабильности.

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что выборы во время военного положения в Украине невозможны.

Однако, по словам главы государства, выборы могут пройти в 2025 году, если на момент окончания горячей фазы войны Украина будет в сильной позиции.