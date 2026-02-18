Укр Рус
24 Канал Новости Украины Путин сам себя загнал в ловушку: почему тема выборов в Украине является болезненным вопросом для Кремля
18 февраля, 20:44
4

Путин сам себя загнал в ловушку: почему тема выборов в Украине является болезненным вопросом для Кремля

Дзвенислава Андрусив
Основные тезисы
  • Кремль согласился прекратить обстрелы Украины лишь на один день, что недостаточно для проведения выборов.
  • Путин, критикуя нелегитимность украинской власти, теперь вынужден реагировать на инициативы проведения выборов, ведь это может потребовать многомесячного перемирия.

Украинская власть заявляет, что готова провести президентские выборы. Однако в Кремле согласились прекратить обстрелы не более, чем на один день. Это слишком короткий срок для такого масштабного события, однако позиция Владимира Путина относительно выборов в Украине загоняет его в серьезную ловушку.

Политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что украинской власти стоит и дальше акцентировать на этой теме, ведь она нравится Дональду Трампу. Кроме этого, кремлевский диктатор также вынужден как-то реагировать на инициативы Украины относительно выборов, ведь именно Путин неоднократно обвинял Владимира Зеленского якобы в нелегитимности.

Смотрите также "Мы остановим огонь для россиян": Зеленский сыронизировал на тему выборов и встретил громкие аплодисменты

Чем тема выборов в Украине угрожает Путину?

Аббас Галлямов заметил, что будет странно, если Путин не будет поддерживать и не будет способствовать готовности украинской власти проводить выборы, ведь именно он уже долгое время требовал этого.

Если ты (Путин – 24 Канала) считаешь, что власть в Украине является нелегитимной, то вот тебе выборы и власть станет легитимной. Поэтому надо обсуждать перемирие, ведь проводить избирательную кампанию под атаками – это чушь,
– сказал он.

Кандидаты в президенты Украины должны беспрепятственно ездить по стране, чтобы проводить встречи с избирателями. Такие события должны быть заранее анонсированы, чтобы было достаточно времени на их подготовку. Однако это станет невозможным, если россияне будут атаковать Украину.

Обратите внимание! Зеленский в интервью Axios заявил, что не исключает возможности баллотироваться на предстоящих президентских выборах, хотя ранее допускал завершение политической карьеры после войны. Он отметил, что голосование, вероятно, будет проходить в условиях неустойчивого перемирия, а его решение будет зависеть от позиции общества.

Постоянные обстрелы вовсе не будут гарантировать безопасность граждан. Ведь массовые скопления людей невозможны в условиях войны.

Поэтому если Путин хочет, чтобы в Украине прошли выборы, а он не может этого не хотеть, то надо прекратить стрелять как минимум на весь период, пока избирательная кампания предусматривает массовые мероприятия. Это примерно 2 – 3 месяца тишины,
– отметил Аббас Галлямов.

Он считает, что Владимиру Зеленскому надо настаивать на этом и обращаться к США и с тем, что Россия не дает проводить выборы в Украине, ведь против прекращения огня на время избирательной кампании.

Выборы в Украине: последние новости

  • Кремль вроде бы готов прекратить атаки по Украине на время выборов только если в нашем государстве сменится власть. Говорится о введении временного внешнего управления под эгидой ООН.

  • Владимир Зеленский подчеркнул, что большинство украинцев не хочет выборов, когда продолжается война. Все потому, что граждане понимают, насколько это сложно организовать, когда продолжаются постоянные обстрелы. Также непонятно, как в таких условиях будут голосовать украинские военные.

  • Институт изучения войны объяснил, почему Кремль так стремится к выборам в Украине. Все потому, что Путин считает украинскую власть якобы нелегитимной. Эксперты считают, что российские власти стремятся влиять на выборы в нашем государстве.