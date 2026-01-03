Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского после встречи с советниками западных лидеров в субботу, 3 января.

Возможны ли сейчас выборы?

Зеленский заявил, что не может быть никаких причин, которые могли бы остановить Украину на дипломатическом треке. В то же время он отметил, что не хотел бы, чтобы американская сторона обвиняла Киев в якобы нежелании идти на компромиссы.

Поэтому я сказал: "Мы готовы к выборам, но если во время войны, помогайте нам по ceasefire (прекращение огня, – 24 Канал)",

– добавил Зеленский.

Вторым необходимым аспектом является поддержка инфраструктуры для проведения выборов.

Сам Владимир Зеленский считает, что онлайн-формат выборов мог бы облегчить возможность голосовать военным и украинцам за рубежом. Президент напомнил, что еще во время пандемии COVID-19 он предлагал ввести такой формат работы парламента. Как следствие, новые инструменты могли бы обеспечить непрерывность законодательного процесса.

Если бы мы говорили о выборах во время войны, безусловно, люди, которые на фронте, которые имеют возможность голосовать в обычном формате, из-за того, что у них причина самая главная. Они защищают государство. Наверное, онлайн работал бы,

– объяснил глава государства.

Однако пока соответствующих законодательных изменений нет.

Выборы и референдум в Украине: что известно?