Шок, но не катастрофа: можно ли еще остановить ультраправых во Франции и стоит ли их так бояться

30 июня во Франции состоялся первый тур досрочных выборов в парламент. Несмотря на определенные ожидания, чуда не произошло.

Несмотря на беспрецедентную явку (66,7%) и мобилизацию электората, победу на них праздновали ультраправые из "Национального объединения", которые тоже мобилизовали всех своих сторонников и привлекли новых, в частности французских евреев, что довольно странно, ведь они голосовали за партию, которую основал буквальный последователь нацистов, антисемит и человек, который отрицал Холокост. Кстати, до сих пор жив, хоть и отстранен от руководства партией собственной дочерью. Говорится конечно же о старшем Ле Пене.

И хотя впереди еще второй тур, на котором очень сомнительно, что "Национальное объединение" доберет необходимые для формального большинства голоса, уже сейчас можно прогнозировать значительные изменения и еще большую поляризацию общества. Собственно, она уже происходит прямо на наших глазах.

24 Канал подводит итоги первого тура выборов в Национальное собрание и объясняет, что ждет Францию, Европу и Украину в ближайшее время.

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Выборы во Франции: итоги первого тура

RN, ультраправое "Национальное объединение" – 33,4% (39 депутатов),

NFP, левая коалиция "Новый народный фронт" – 28% (32 депутата),

Ensemble, макронисты (центристы) блок "Вместе" – 20,8% (2 депутата),

LR et DVD, правоцентристская партия Республиканцев – 10,2%.





Результаты 1 тура выборов во Франции / Инфографика Al Jazeera

Первый тур дает победу только тем, кто набрал абсолютное большинство. Во время первого тура мандаты получили лишь 76 депутатов. Теперь впереди второй тур, он состоится 7 июля. Это мажоритарка и на нем определят 501 будущего депутата.

Во второй тур прошли 2 или 3 кандидата (а в 5 округах – вообще по 4), которые набрали больше голосов. Теперь для победы им достаточно лишь 12,5% голосов.

Не исключены тактические коалиции и снятие кандидатур для утверждения единого кандидата. Это означает, что результаты на многих мажоритарных округах могут удивить. Прежде всего ультраправых, и удивить неприятно.

По итогам второго тура должны окончательно распределиться места в парламенте. Эксперты прогнозируют, что ультраправые в новом парламенте совокупно получат от 230 до 280 мест.

Ожидается, что левая коалиция (NFP) или "Новый народный фронт" получит от 125 до 165 мест, макронисты – от 70 до 100 мест. Республиканцы получат 30 – 50 мест.

Обратите внимание! "Новый народный фронт" – это прямая аллюзия к политической коалиции левых конца 30-х, которая боролась с французскими фашистами и даже была у власти, а потом голосовала за свержение Третьей республики и создание фашистского режима Виши. Почти все, кроме коммунистов, которых выгнали из коалиции за то, что те поддержали заключение пакта Молотова – Риббентропа.



Напомним, что Национальное собрание состоит из 577 депутатов, то есть монобольшинства у партии Ле Пен не будет. Это означает необходимость договариваться и идти на уступки.



Как росла поддержка ультраправых во Франции за последние два десятилетия / Инфографика Euronews

Собственно, RN этим занимается весь последний год, всеми своими действиями пытаясь продемонстрировать миграцию в сторону умеренности и "нормальности".

Сейчас президент партии Жордан Барделла высказывается за активную поддержку Украины (но без излишеств в виде отправки войска), а "духовный лидер" RN Марин Ле Пен клеймит Путина (у которого еще 10 лет назад не стесняясь брала деньги на партийное строительство) и стоя аплодирует президенту Зеленскому во время его выступления в Париже.

Можно ли еще остановить ультраправых во Франции

Несмотря на то, что треть французов отдала голоса за ультраправых и те стали победителями, большинство страны против.

Уже вечером тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против триумфа Ле Пен, в Париже на площади Республики манифестация переросла в погром с классическим для нынешней Франции набором: поджогами, проклятиями в адрес победителей выборов, флагами Палестины (не спрашивайте – почему) и слезоточивым газом от полиции, как логической местью.

Кадры ночных парижских протестов против результатов выборов:

Президент Макрон также прибегнул к радикальным (как для себя) действиям и призвал к созданию коалиции левых и центристов против RN.

Напомним, именно он является "виновником" нынешних событий, ведь несколькими неделями ранее провозгласил неожиданные для всех досрочные выборы. Сейчас очевидно, что его план развивается не по желаемому сценарию, но другого выхода уже просто не существует.Потому что если бы досрочных выборов не было, то партия Ле Пен гарантированно торжествовала бы на выборах регулярных, зато сейчас есть небольшой, но шанс, что этого не произойдет, а 2/3 политического спектра хоть как-то, но все же объединятся вокруг идеи действующего президента (по крайней мере, так он будет это подавать).

Макрон назвал тактический союз своих сторонников (центристов) и левой коалиции "демократическим единением", хотя общего у его сторонников и левых не так уж и много. Несмотря на существенные разногласия один из лидеров левых Жан-Люк Меланшон уже заявил, что во втором туре NFP снимет кандидатов, занявших третьи места, чтобы увеличить шансы других кандидатов против "лепенистов". Также он ожидает, что так сделают и сторонники Макрона и республиканцы.



Эммануэль Макрон / Фото Bloomberg

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Все вместе они рассчитывают на то, что Франция вспомнит давний лозунг генерала Нивеля, прозвучавший в дни битвы за Верден, – Vous ne les laisserez pas passer ("Они не пройдут"). В свою очередь ультраправые рассчитывают действовать в соответствии с другой крылатой фразой другого героя Первой мировой – Филиппа Петена – On les aura! ("Мы их достанем").

Стоит ли бояться прихода ультраправых к власти во Франции

В случае успеха ситуативной коалиции триумф ультраправых можно будет существенно ограничить, однако на этом хорошие новости для президента Макрона заканчиваются.

Даже если каким-то образом удастся победить Ле Пен, пропрезидентского большинства ему не видать, как и "своего премьера". В лучшем случае это будет некое "правительство технократов", в худшем – "отряд самоубийц".

Левые точно не захотят быть постоянно лояльными к президенту (потому что на каждого Глюксмана и Русселя есть свой Меланшон или, прости господи, Бомпар), наоборот – именно его политсиле придется идти на уступки, а Макрону искать компромиссы. При этом каждая из политсил будет считать, что "золотую акцию" имеет именно она. Это означает, что во Франции наступает период внутренней турбулентности с непредсказуемыми последствиями. А для Франции это означает – новые беспорядки, массовые протесты на забастовки.

Ожидание заявленных "изменений" уже вызвало легкую панику на биржах. Банкиры напуганы возможным созданием правительства ультраправых во главе с Барделлой. Тот, напомним, объяснил успех своей партии как кредит доверия общества на "изменения" и заявил, что готов стать новым премьером. В переводе на человеческий язык это означает, что ультраправые популисты планируют прибегнуть к серии экономических экспериментов.

Сдерживает их лишь одно – желание сорвать джекпот. Дело в том, что Франция – президентская республика, где большинство власти сконцентрировано в руках президента.

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Сейчас президентом Франции является Эммануэль Макрон, его второй срок завершается в 2027 году, еще раз баллотироваться он не может. На успех на выборах-2027 рассчитывает Марин Ле Пен. И не безосновательно. Поэтому ныне возможный премьерский пост для своего "миньона" Барделла должен подготовить для нее все условия для победы на следующих президентских выборах, а не убить все шансы радикальными шагами, которые не только сплотят врагов, но и существенно проредят сторонников. Учитывая это, резких движений и радикальных шагов потенциальное правительство ультраправых делать не должно.



Марин Ле Пен и Жордан Барделла / фото AP

Такую стратегию диктует логика событий и курс самих ультраправых на смягчение риторики и их общая "нормализация".

Если так и будет, то RN в следующие 2 – 3 года должны повторить путь Fratelli d'Italia, которых очень все остерегались еще несколько лет назад, но которые в итоге оказались вполне европоцентричными, а их лидер Джорджа Мелони (ее до и после выборов называли чуть ли не российской шпионкой) вообще показала себя антироссийским ястребом и большим другом Украины.

Поэтому, если коалиция нового "Народного фронта" и партии власти во Франции провалится, не пугаемся – мы воочию увидим, как приближение реальной власти превращает ультраправых популистов в ответственных политиков.