Выборы в Украине в 2024 году: почему США стремятся, чтобы они состоялись
В следующем году в Украине запланированы президентские выборы, однако во время войны в соответствии с украинским законодательством проводить их нельзя. В то же время ЕС и США лоббируют проведение выборов в 2024 году.
Политолог Тарас Семенюк рассказал 24 Каналу о том, что сейчас в Украине есть дилемма. С одной стороны, должны мы придерживаться демократических стандартов и провести выборы. Но учитывая правовой фактор, выборы во время военного положения в стране невозможны.
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Война идет не только за территорию
Он отметил, что провести их возможно при условии либо внесения изменений в закон о военном положении, либо приостановки действия военного положения на период проведения предвыборной кампании и выборов.
Западные страны отмечают необходимость проведения выборов, ведь сменяемость власти является одной из прерогатив функционирования демократических институтов,
– отметил политолог.
В то же время, выборы в демократических обществах связаны с критикой власти ее оппонентами, а также дискуссиями, дебатами.
Политолог объяснил, при каких условиях возможно проведение выборов в Украине в 2024 году: смотрите видео
Однако сегодня мы не можем себе это позволить, потому что любая критика может навредить единству в государстве,
– подчеркнул Тарас Семенюк.
Кроме того, важно понимать, что эта война продолжается не только за территорию, но и перспективу и жизнь демократии. Потому, как заметил политолог, ЕС и США хотят доказать, что демократия может работать даже во время военного конфликта. А сила Украины состоит в том, что, несмотря на войну, демократические процессы здесь не останавливаются.Важно! Президент ПАСЕ Тини Кокс считает, что Украина должна подготовиться и провести выборы несмотря на ситуацию в стране. Он подчеркнул, что принятие этого решения за украинским парламентом, правительством и народом. В то же время, Совет Европы будет помогать в проведении избирательных процессов. По мнению Кокса, Украина может изменить Конституцию и упразднить военное положение на период проведения выборов.
Владимир Зеленский о возможности проведения выборов в Украине в 2024 году
- Президент Украины напомнил, что сенатор из Республиканской партии Линдси Грэм выступал за проведение выборов в Украине во время военного положения. Президент Украины обратил внимание на такую логику, что "защищающие демократию" страны должны "думать об этой защите и во время войны", и выборы являются "одним из элементов защиты".
- Зеленский также назвал условия, благодаря которым в Украине могут состояться парламентские и президентские выборы. По его словам, Верховная Рада может ввести изменения в законодательство, если США и Европейский Союз согласятся выполнить определенные условия.
- Как отметил Президент, Украине необходима финансовая поддержка для проведения выборов. Также следует решить вопросы с наблюдателями, которые должны присутствовать даже на передовой. Кроме того, Евросоюз должен создать условия для голосования 7 миллионов украинских беженцев.