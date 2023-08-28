Выборы в Украине в 2024 году: почему США стремятся, чтобы они состоялись

В следующем году в Украине запланированы президентские выборы, однако во время войны в соответствии с украинским законодательством проводить их нельзя. В то же время ЕС и США лоббируют проведение выборов в 2024 году.

Политолог Тарас Семенюк рассказал 24 Каналу о том, что сейчас в Украине есть дилемма. С одной стороны, должны мы придерживаться демократических стандартов и провести выборы. Но учитывая правовой фактор, выборы во время военного положения в стране невозможны.

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Война идет не только за территорию

Он отметил, что провести их возможно при условии либо внесения изменений в закон о военном положении, либо приостановки действия военного положения на период проведения предвыборной кампании и выборов.

Западные страны отмечают необходимость проведения выборов, ведь сменяемость власти является одной из прерогатив функционирования демократических институтов,

– отметил политолог.

В то же время, выборы в демократических обществах связаны с критикой власти ее оппонентами, а также дискуссиями, дебатами.

Политолог объяснил, при каких условиях возможно проведение выборов в Украине в 2024 году: смотрите видео

Однако сегодня мы не можем себе это позволить, потому что любая критика может навредить единству в государстве,

– подчеркнул Тарас Семенюк.

Кроме того, важно понимать, что эта война продолжается не только за территорию, но и перспективу и жизнь демократии. Потому, как заметил политолог, ЕС и США хотят доказать, что демократия может работать даже во время военного конфликта. А сила Украины состоит в том, что, несмотря на войну, демократические процессы здесь не останавливаются.

Владимир Зеленский о возможности проведения выборов в Украине в 2024 году

Президент Украины напомнил, что сенатор из Республиканской партии Линдси Грэм выступал за проведение выборов в Украине во время военного положения. Президент Украины обратил внимание на такую логику, что "защищающие демократию" страны должны "думать об этой защите и во время войны", и выборы являются "одним из элементов защиты".

Зеленский также назвал условия, благодаря которым в Украине могут состояться парламентские и президентские выборы. По его словам, Верховная Рада может ввести изменения в законодательство, если США и Европейский Союз согласятся выполнить определенные условия.

Как отметил Президент, Украине необходима финансовая поддержка для проведения выборов. Также следует решить вопросы с наблюдателями, которые должны присутствовать даже на передовой. Кроме того, Евросоюз должен создать условия для голосования 7 миллионов украинских беженцев.