Не до шуток: что пишут западные СМИ о выборах в Украине

В Украине состоялся первый тур президентских выборов. Согласно данным экзит-полов, во второй тур проходят действующий президент Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский. Мировые СМИ объясняют это тотальным недоверием украинцев к политикам и интересуются, кто же будет смеяться последним?

Издание Bloomberg назвало победу Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов "значительным шагом к невозможности Порошенко быть избранным на второй срок".

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Таким образом, по словам экспертов издания, украинские избиратели выразили недоверие действующей власти и политиков в целом.

Для мира имеет глобальное значение, кто является лидером в Украине. Страна, "заперта" между Россией и Европейским Союзом, стала геополитическим полем битвы: Запад оказывает ей миллиарды долларов на помощь, Россия продолжает вмешиваться и пытается вернуть влияние.

"Это – лишь первый шаг к великой победе. Мы не хотим этого прошлого в нашем будущем”, – цитирует издание слова Зеленского после объявления результатов экзит-полов.

Здесь же опубликовали и реакцию Порошенко, отметив, что, по результатам опросов, во втором туре он проигрывает.

Реакция штабов кандидатов на результаты экзит-полов: смотрите видео

"Он опять пообещал привести Украину в ЕС и НАТО, обвинил Зеленского в связях с Кремлем и назвал его "марионеткой" олигарха Коломойского. Стремясь сотрудничать с основными поклонниками своего оппонента, Порошенко сказал, что понимает, что молодые люди хотят видеть более быстрое улучшение", – пишет издание.

В бэкграунде Bloomberg перечисляет успехи Порошенко и указывает на политическую неопытность Зеленского.

Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов

Іndependent пишет, что, несмотря на победу комика в первом туре выборов, все же основное внимание сейчас приковано к драматичному поражению Тимошенко.

"Если победит Порошенко, это будет смерть украинской демократии", – цитирует издание слова Тимошенко, отметив, что это – ее третья и, очевидно, последняя попытка стать президентом.

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Также Іndependent отметило контраст настроений в штабе Тимошенко (которая в какой-то момент, казалось, была готова расплакаться) и Зеленского (где еще с раннего дня распивали шампанское и играли в настольный теннис).

Кампания Зеленского сосредотачивалась на неудовлетворенности избирателей властью и обращалась к молодежной аудитории. Она имела и оригинальный аспект: как актер, в телесериале играет роль главы государства, он является первым кандидатом, который уже "опробовал свое президентство". Новое использование телесериала и соцсетей противопоставлялось многим более жестким технологиям, которые использовали другие кандидаты.

Эксперты издания отмечают, что теперь Тимошенко сосредоточится на мести. Это, почти наверняка, будет включать поддержку Зеленского во втором туре. Большинство других оппозиционных кандидатов также, вероятно, присоединятся к ней, а это означает, что комик является фаворитом и во втором туре выборов.

Экспозиция к выборам в центре Киева

Agence-France Presse отмечает, что на момент объявления Зеленского о баллотировании на пост президента, его политический опыт ограничивался ролью главы государства в телесериале. Тем не менее, сейчас ему удалось обогнать действующего президента Порошенко и выбить из гонки экс-премьера Юлию Тимошенко.

Если актер выигрывает второй тур в апреле, как показывают опросы общественного мнения, он "станет за штурвал одной из беднейших стран Европы, нации, сражающейся с российскими сепаратистами".

Агентство цитирует Порошенко, для которого "результаты экзит-поллов стали суровым уроком" и он будет "работать над ошибками", и Тимошенко, которая с такими цифрами не согласна вообще и убеждает, что второе место в гонке принадлежит ее команде.

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Однако в материале сказано, что Зеленский еще не понял, что будет делать при власти, а одним из его предвыборных лозунгов было неоднозначное: "Ни обещаний. Нет прощений".

Также здесь упоминается о возможной связи Зеленского с олигархом Игорем Коломойским (которую оба отрицают), его уклонение от встреч с журналистами под предлогом выступлений с шоу "Квартал-95" и телесериал "Слуга народа", который стал своеобразной предвыборной агитацией для кандидата.

Порошенко с семьей на избирательном участке

The Guardian в заголовке материала о выборах в Украине спрашивает: приведет ли гнев избирателей к победе комика?

После того, как были обнародованы результаты экзит-полов, кампании Порошенко и Зеленского быстро пошли в атаку, обменявшись взаимными обвинениями.

Также корреспонденты издания переносят читателя в атмосферу избирательных участков, иногда с бутербродами для избирателей и песнями, и публикует слова украинцев.

"Это просто цирк", – пробормотал один мужчина, глядя на таблицы с биографиями кандидатов (речь идет о большом количестве желающих стать президентом Украины).

Поклонников Зеленского не пугает отсутствие у него политического опыта.

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"Я была на Майдане, потому что хотела чего-то лучшего для себя и теперь для дочери. Я не увидела реальных изменений, а Зеленский – по крайней мере свежее лицо. Я знаю, что он не имеет много опыта, но это не самый важный фактор", – сказала Мария Тищенко, консультант.

Однако другие считают, что некомпетентность лидера может угрожать стране, которая воюет против российских сепаратистов на Донбассе.

"Не время выбирать комика президентом, это не шутка, это действительно опасно", – сказал 48-летний Михаил, который отказался называть свою фамилию, но добавил, что проголосовал за Порошенко, который "ведет нас через войну".

Юлия Тимошенко во второй тур не проходит

ВВС назвало борьбу за лидерство Зеленского его стремлением превратить сатирический телесериал "Слуга народа” в реальность. Издание кратко описывает основные преимущества кампании кандидата-лидера.

– Он разорвал шаблоны "правильной" предвыборной агитации: не проводил никаких митингов и почти не давал интервью.

– Кажется, он не имеет сильных политических взглядов, кроме желания быть новым и другим.

– Активное использование социальных сетей привлекло внимание к молодым избирателям.

– Готовность Зеленского говорить как на русском, так и украинском языках, в то время, когда эта тема является чрезвычайно чувствительной в Украине, оказала ему поддержку на преимущественно русскоязычном востоке Украины.

Первый брифинг Зеленского после объявления результатов экзит-полов: смотрите видео

В свою очередь немецкое издание Spiegel в одном из материалов о президентских выборах в Украине пытается найти ответ на вопрос, кто же будет смеяться последним (очевидно, намекая на лидерство комедийного актера в гонке).

Противостояние между комиком Зеленским и "шоколадным королем" Порошенко обещает быть интересным, поскольку обе стороны начинают борьбу за избирателей поваленных лагерей.

Здесь также проводят параллель между реальным Зеленским и его героем в сериале "Слуга народа", объясняя этим его успешность как кандидата. Кроме того, издание отмечает, что Порошенко не собирается сдаваться и готов побеждать во втором туре.

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В одном из материалов о выборах Spiegel пишет, что "раньше украинцы шутили о том, что нужно прятать паспорта бабушек, чтобы те не голосовали за популистку Тимошенко. Теперь же бабушкам рекомендуют как можно скорее забрать документы внуков, которые увлекаются Зеленским, который не имеет политического опыта, кроме написания шуток про чиновников".

СМИ обратили внимание на длинный избирательный бюллетень

The New York Times цитирует выступления топ-кандидатов после объявления результатов экзит-полов о благодарности за отданные голоса и обещания относительно будущих действий.

Тот факт, что Украина работает как настоящая демократия, хотя и беспокойная, упоминается как один из важнейших аспектов этих выборов. В отличие от соседних России и Беларуси, украинские гонки предложили людям реальный выбор, результат которого никому не известен.

Издание приводит результаты опроса Gallup, проведенного в марте, где лишь 9% украинцев заявили, что имеют доверие к правительству, а 91% считают его коррумпированным.

Именно это, по мнению журналистов, "породило" Зеленского, который размыл линии между своим телевизионным персонажем и реальной кандидатурой. Многие избиратели утверждают, что они чувствуют, будто знают Зеленского лично после того, как видели его на телевидении в течение многих лет. Здесь издание проводит параллель с президентом США Дональдом Трампом.

Также The New York Times вспоминает о конкуренции между Тимошенко и Порошенко, которая длится много лет, и Россию, которая со страхом ждет результатов украинских выборов.

The Telegraph также пытается разобраться в причине высокой поддержки украинцами Владимира Зеленского.

В сочетании с популярностью телесериала "Слуга народа", в котором он играет учителя, становящегося президентом, подход "новое лицо в политике" очаровывает измученный коррупцией и войной электорат.

Некоторые эксперты называют это "Популизм 2.0", подобно Дональду Трампу. Зеленский стремится быть подобным своему сериальному персонажу. Но вместо пограничной стены и торговых тарифов он обещает лишь, что "все будет хорошо".

Однако и Зеленский не застрахован от поражения, отмечает издание, и вспоминает о скандале с итальянской виллой кандидата и его бизнесом, который спонсировала Россия.

Хотя в стране, где очень высокое недоверие к правительству, обещание кандидата баллотироваться на единый пятилетний срок для борьбы с коррупцией, нашла жадные уши.

Зеленский не говорит, что собирается снижать цены на газ или приводить Украину к Европейскому Союзу, он просто говорит: "Посмотрите на меня, я крутой парень, я не политик".