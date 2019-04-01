Не до жартів: що пишуть західні ЗМІ про вибори в Україні

В Україні відбувся перший тур президентських виборів. Згідно з даними екзит-полів, у другий тур проходять чинний президент Петро Порошенко та комік Володимир Зеленський. Світові медіа пояснюють це тотальною недовірою українців до політиків та цікавляться, хто ж буде сміятися останнім?

Видання Bloomberg назвало перемогу Володимира Зеленського у першому турі президентських виборів "значним кроком до неможливості Порошенка бути обраним на другий термін".

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Таким чином, за словами експертів видання, українські виборці висловили недовіру до чинної влади і політиків в цілому.

Для світу має глобальне значення, хто є лідером в Україні. Країна, "замкнута" між Росією та Європейським Союзом, стала геополітичним полем битви: Захід надає їй мільярди доларів на допомогу, Росія продовжує втручатися та намагається повернути вплив.

"Це – лише перший крок до великої перемоги. Ми не хочемо цього минулого в нашому майбутньому”, – цитує видання слова Зеленського після оголошення результатів екзит-полів.

Тут же опублікували і реакцію Порошенка, зазначивши, що, за результатами опитувань, у другому турі він програє.

Реакція штабів кандидатів на результати екзит-полів: дивіться відео

"Він знову пообіцяв привести Україну до ЄС і НАТО, звинуватив Зеленського у зв'язках із Кремлем та назвав його "маріонеткою" олігарха Коломойського. Прагнучи співпрацювати з основними прихильниками свого опонента, Порошенко сказав, що розуміє, що молоді люди хочуть бачити більш швидке покращення", – пише видання.

У бекграунді Bloomberg перераховує успіхи Порошенка та вказує на політичну недосвіченість Зеленського.



Володимир Зеленський лідирує у першому турі виборів

Іndependent пише, що, не дивлячись на перемогу коміка у першому турі виборів, все ж основна увага зараз прикута до драматичної поразки Тимошенко.

"Якщо переможе Порошенко, це буде смерть української демократії", - цитує видання слова Тимошенко, зазначивши, що це – її третя і, очевидно, остання спроба стати президентом.

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Також Іndependent зауважило контраст настроїв у штабі Тимошенко (яка у якийсь момент, здавалося, була готова розплакатися) та Зеленського (де ще з раннього дня розпивали шампанське та грали в настільний теніс).

Кампанія Зеленського зосереджувалася на незадоволеності виборців владою та зверталася до молодіжної аудиторії. Вона мала й оригінальний аспект: як актор, який у телесеріалі грає роль очільника держави, він є першим кандидатом, який уже "випробував своє президентство". Нове використання телесеріалу та соцмереж протиставлялося багатьом більш жорстким технологіям, які використовували інші кандидати.

Експерти видання зазначають, що тепер Тимошенко зосередиться на помсті. Це, майже напевно, буде включати підтримку Зеленського у другому турі. Більшість інших опозиційних кандидатів також, ймовірно, приєднаються до неї, а це означає, що комік є фаворитом і в другому турі виборів.



Експозиція до виборів у центрі Києва

Agence-France Presse зазначає, що на момент оголошення Зеленського про балотування на пост президента, його політичний досвід обмежувався роллю очільника держави у телесеріалі. Тим не менш, зараз йому вдалося обігнати чинного президента Порошенка та вибити з перегонів екс-прем’єра Юлію Тимошенко.

Якщо актор виграє другий тур у квітні, як показують опитування громадської думки, він "стане за штурвал однієї з найбідніших країн Європи, нації, що бореться з російськими сепаратистами".

Агентство цитує Порошенка, для якого "результати екзит-полів стали суворим уроком" і він "працюватиме над помилками", та Тимошенко, яка з такими цифрами не згодна взагалі і переконує, що друге місце у перегонах належить її команді.

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Однак у матеріалі сказано, що Зеленський ще не зрозумів, що буде робити при владі, а одним із його передвиборчих гасел було неоднозначне: "Ні обіцянок. Ні пробачень".

Також тут згадується про можливий зв’язок Зеленського з олігархом Ігорем Коломойським (який обоє заперечують), його ухиляння від зустрічей з журналістами під приводом виступів з шоу "Квартал-95" та телесеріал "Слуга народу", який став своєрідною передвиборчою агітацією для кандидата.



Порошенко з родиною на виборчій дільниці

The Guardian у заголовку матеріалу про вибори в Україні запитує: чи приведе гнів виборців до перемоги коміка?

Після того, як були оприлюднені результати екзит-полів, кампанії Порошенка і Зеленського швидко пішли в атаку, обмінявшись взаємними обвинуваченнями.

Також кореспонденти видання переносять читача в атмосферу виборчих дільниць, подекуди з бутербродами для виборців та піснями, та публікує слова українців.

"Це просто цирк", – пробурмотів один чоловік, дивлячись на таблиці з біографіями кандидатів (мова йде про велику кількість охочих стати президентом України).

Прихильників Зеленського не лякає відсутність у нього політичного досвіду.

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"Я була на Майдані, тому що хотіла чогось кращого для себе і тепер для дочки. Я не побачила реальних змін, а Зеленський – принаймні свіже обличчя. Я знаю, що він не має багато досвіду, але це не найважливіший фактор", – сказала Марія Тищенко, консультантка.

Проте інші вважають, що некомпетентність лідера може загрожувати країні, яка воює проти російських сепаратистів на Донбасі.

"Не час вибирати коміка президентом, це не жарт, це дійсно небезпечно", – сказав 48-річний Михайло, який відмовився називати своє прізвище, але додав, що проголосував за Порошенка, який "веде нас через війну".



Юлія Тимошенко до другого туру не проходить

ВВС назвало боротьбу за лідерство Зеленського його прагненням перетворити сатиричний телесеріал "Слуга народу” у реальність. Видання коротко описує основні переваги кампанії кандидата-лідера.

– Він розірвав шаблони "правильної" передвиборчої агітації: не проводив жодних мітингів і майже не давав інтерв'ю.

– Здається, він не має сильних політичних поглядів, крім бажання бути новим і іншим.

– Активне використання соціальних мереж привернуло увагу до молодих виборців.

– Готовність Зеленського говорити як російською, так і українською мовами, в той час, коли ця тема є надзвичайно чутливою в Україні, надала йому підтримку на переважно російськомовному сході України.

Перший брифінг Зеленського після оголошення результатів екзит-полів: дивіться відео

Своєю чергою німецьке видання Spiegel у одному з матеріалів про президентські вибори в Україні намагається знайти відповідь на запитання, хто ж таки буде сміятися останнім (очевидно, натякаючи на лідерство комедійного актора у перегонах).

Протистояння між коміком Зеленським і "шоколадним королем" Порошенком обіцяє бути цікавим, оскільки обидві сторони починають боротьбу за виборців повалених таборів.

Тут також проводять паралель між реальним Зеленським та його героєм у серіалі "Слуга народу", пояснюючи цим його успішність як кандидата. Крім того, видання зазначає, що Порошенко не збирається здаватися і готовий перемагати у другому турі.

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У одному з матеріалів про вибори Spiegel пише, що "раніше українці жартували про те, що потрібно ховати паспорти бабусь, аби ті не голосували за популістку Тимошенко. Тепер же бабусям рекомендують якомога швидше забрати документи онуків, що захоплюються Зеленським, який не має політичного досвіду, окрім написання жартів про чиновників".



ЗМІ звернули увагу на довжелезний виборчий бюлетень

The New York Times цитує виступи топ-кандидатів після оголошення результатів екзит-полів про вдячність за віддані голоси та обіцянки щодо майбутніх дій.

Той факт, що Україна працює як справжня демократія, хоча й неспокійна, згадується як один із найважливіших аспектів цих виборів. На відміну від сусідніх Росії та Білорусі, українські перегони запропонували людям реальний вибір, результат якого нікому не відомий.

Видання наводить результати опитування Gallup, проведеного у березні, де лише 9% українців заявили, що мають довіру до уряду, а 91% вважають його корумпованим.

Саме це, на думку журналістів, "породило" Зеленського, який розмив лінії між своїм телевізійним персонажем і реальною кандидатурою. Багато виборців стверджують, що вони відчувають, ніби знають Зеленського особисто після того, як бачили його на телебаченні протягом багатьох років. Тут видання проводить паралель з президентом США Дональдом Трампом.

Також The New York Times згадує про конкуренцію між Тимошенко і Порошенком, яка триває багато років, та Росію, яка з острахом чекає на результати українських виборів.

The Telegraph також намагається розібратися у причині високої підтримки українцями Володимира Зеленського.

У поєднанні з популярністю телесеріалу "Слуга народу", у якому він грає вчителя, що стає президентом, підхід "нове обличчя в політиці" зачаровує змучений корупцією та війною електорат.

Деякі експерти називають це "Популізм 2.0", подібно Дональду Трампу. Зеленський прагне бути подібним до свого серіального персонажа. Але замість прикордонної стіни і торгівельних тарифів він обіцяє лише, що "все буде добре".

Однак і Зеленський не застрахований від поразки, зазначає видання, і згадує про скандал із італійською віллою кандидата та його бізнесом, який спонсорувала Росія.

Хоча у країні, де дуже висока недовіра до уряду, обіцянка кандидата балотуватися на єдиний п'ятирічний термін для боротьби з корупцією, знайшла жадібні вуха.

Зеленський не каже, що збирається знижувати ціни на газ або приводити Україну до Європейського Союзу, він просто говорить: "Подивіться на мене, я крутий хлопець, я не політик".