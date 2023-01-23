Выбрали нового главу ПАСЕ: среди кандидатов был украинец

В ПАСЕ состоялись выборы президента, участие в которых принимал украинский нардеп Александр Мережко. Украинский кандидат проиграл борьбу за президентское кресло представителю Нидерландов Тини Коксу.

Народный депутат Александр Мережко, представляющий фракцию "Слуга народа", получил всего 44 голоса депутатов ПАСЕ на выборах президента Ассамблеи.

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Тини Кокс переизбрался на еще один срок

Президентом ПАСЕ стал Тини Кокс, представитель группы левых партий, получивший 175 голосов. Он был президентом ПАСЕ в 2022 году, и таким образом Кокс переизбран в первом туре.

Искренне признателен тем, кто поддержал меня и мою программу. Я боролся до конца и считаю, что выборы в ПАСЕ должны быть действительно демократичными и на альтернативной основе. Надеюсь, что Украина будет оставаться приоритетом в повестке дня ПАСЕ,

– написал Мережко.

В начале января 2023 года стало известно, что украинский депутат, глава комитета по иностранным делам будет баллотироваться в президенты ПАСЕ. Сообщалось, что он выдвинул свою кандидатуру вопреки правилам и традициям ассамблеи.

Тини Кокс начал работу в должности с заявления об Украине

Как сообщает "Европейская правда", победитель выборов Тини Кокс начал свою работу в обновленной должности с заявления об Украине.

Он заявил, что Украина будет оставаться главным приоритетом ПАСЕ. Также Кокс объявил минуту молчания всех украинцев, что погибнуть из-за противоправной агрессии.

В ноябре Тини Кокс жестко обратился к российским властям после атаки по гражданской инфраструктуре Украины с предупреждением.

Он предупредил лидеров Кремля, что их преступления не останутся безнаказанными. Он подчеркнул, что обстреливая гражданскую инфраструктуру, Россия продолжает нарушать международное право.