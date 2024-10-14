Теперь можно выбрать подразделение, где служить, без ТЦК: в Генштабе объяснили, как

В Украине граждане могут присоединиться к армии вне ТЦК. В Генштабе объяснили, каких категорий военнообязанных это касается, и как самостоятельно выбрать часть и подразделение для службы.

Постановлением Кабинета министров Украины от 1 октября 2024 года под номером 1130 были утверждены изменения в "Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период".

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Что изменилось

Отныне граждане, которые добровольно хотят присоединиться к армии, могут самостоятельно выбрать воинскую часть или подразделение. Для этого им не нужно больше приходить в ТЦК. Об этом сообщил начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ полковник Роман Горбач.

По словам полковника, доброволец может выбрать должность в беседе с командиром определенной воинской части.

Если собеседование прошло успешно, командир воинской части направляет гражданина на прохождения ВВК. Медосмотр можно пройти по месту жительства, по месту постановки на воинский учет или же по месту дислокации самой воинской части.

Затем начальник ВВК должен передать результаты через ТЦК руководству воинской части.

После прохождения ВВК и обработки документов, командир воинской части издает приказ, и военнослужащий зачисляется в списки воинской части, где в дальнейшем проходит военную службу.

Когда гражданин зачисляется на службу, он попадает в одну из двух категорий:

тех, кто имеют военный опыт после 2014 года. Их зачисляют непосредственно на должность в основные подразделения бригады или полка.

и тех, которые проходили военную службу до 2014 года или не проходили вообще. Их зачисляют на должность в запасное подразделение – так называемую запасную роту бригады.

Зачисленный в резерв командир воинской части в течение недели должен отправить в командировку в учебную воинскую часть для прохождения общей военной базовой, а, возможно, и профессиональной подготовки. После завершения учений и возвращения в воинскую часть, командир бригады назначает гражданина в состав основных подразделений.

К слову, Верховная Рада приняла закон, которым позволила иностранцам и лицам без гражданства заключать контракты с ВСУ.