В Калуше подростки выбросили кота из окна третьего этажа

На Прикарпатье подростки жестоко обращались с животным – выбросили кота с третьего этажа. Полицейские ищут виновных.

Правоохранители обнаружили видео в сети, на котором несовершеннолетние сбрасывают кота из окна. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

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Жестокое издевательство над животным

Полиция начала служебную проверку, сотрудники ювенальной превенции ищут лиц, причастных к жестокому обращению с животным, и выясняют все обстоятельства происшествия.

Жестокое обращение с животными – это уголовное правонарушение, которое наказывается согласно действующему законодательству,

– отмечают в полиции.

Правоохранители призывают граждан не оставаться равнодушными и сообщать о подобных случаях по номеру 102.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетняя жительница Днепра танцевала под русские песни на могилах. С девушкой и ее матерью провели профилактические беседы и составили административный протокол.