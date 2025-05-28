В Калуше подростки выбросили кота из окна третьего этажа
- На Прикарпатье подростки выбросили кота с третьего этажа, полиция ищет виновных.
- Правоохранители призывают не оставаться равнодушными и сообщать о подобных случаях.
На Прикарпатье подростки жестоко обращались с животным – выбросили кота с третьего этажа. Полицейские ищут виновных.
Правоохранители обнаружили видео в сети, на котором несовершеннолетние сбрасывают кота из окна. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.
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Жестокое издевательство над животным
Полиция начала служебную проверку, сотрудники ювенальной превенции ищут лиц, причастных к жестокому обращению с животным, и выясняют все обстоятельства происшествия.
Жестокое обращение с животными – это уголовное правонарушение, которое наказывается согласно действующему законодательству,
– отмечают в полиции.
Правоохранители призывают граждан не оставаться равнодушными и сообщать о подобных случаях по номеру 102.
Ранее сообщалось, что несовершеннолетняя жительница Днепра танцевала под русские песни на могилах. С девушкой и ее матерью провели профилактические беседы и составили административный протокол.