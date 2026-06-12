Масштабная операция, – военный раскрыл реальные последствия атак на Крым для Кремля

Силы обороны продолжают наносить удары по российской логистике в Крыму, постепенно перекрывая маршруты снабжения оккупированного полуострова. Это может привести к практически полной изоляции и очень негативно повлиять на боеспособность оккупантов.

Военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что такие действия уже вынуждают Россию искать альтернативные решения и могут повлиять на передислокацию её сил. По его словам, это постепенный процесс, который напрямую влияет на возможности врага удерживать группировки на юге.

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Россия пытается спасти логистику в Крыму

Александр Мусиенко подчеркнул, что российские войска уже вынуждены реагировать на поражение логистических маршрутов и искать новые способы обеспечения своих подразделений.

Даже использование временных переправ не гарантирует безопасность российской логистике, ведь они так же уязвимы для поражения, как и стационарные мосты.

Если наносятся успешные удары по стационарному мосту, то поразить понтонную переправу и уничтожить ее – задача не сложнее,

– пояснил Мусиенко.

По его словам, главная цель таких ударов заключается в воздействии на способность России проводить наступательные действия на юге и удерживать стабильную группировку войск.

Для нас (Сил обороны – 24 Канал) принципиально важно, чтобы в результате нарушения этой логистики враг не смог проводить активные наступательные действия на юге,

– подчеркнул военнослужащий.

Если давление на российскую логистику будет продолжаться, то российские войска, вероятно, будут вынуждены передислоцироваться, в частности на восток. Это может изменить конфигурацию боевых действий.

Военнослужащий подчеркнул, что российская логистика, которая строилась как относительно безопасная, сейчас теряет это преимущество из-за ударов по маршрутам снабжения. За время полномасштабной войны ситуация в Крыму впервые приблизилась к состоянию фактической логистической блокады.

Сейчас мы движемся к тому, чтобы замедлить наступательную активность. Второй этап — остановить продвижение врага на фронте. Третий — перехват инициативы. Четвертый — вытеснение и принуждение покидать оккупированные территории,

– подытожил Мусиенко.

По его мнению, ключевым фактором успеха украинских военных является постоянное технологическое развитие и поддержка партнеров, ведь война остается динамичным процессом, в котором обе стороны адаптируются к новым условиям.

Каковы последствия атак по Крыму?

Украинские силы нанесли удары по логистическим объектам во временно оккупированном Крыму, в частности повреждены два автомобильных моста в районе Армянска. Есть сообщения, что инфраструктура, обеспечивающая сообщение с полуостровом, подверглась ударам, а оккупационные власти заявляют о проверке состояния конструкций.

Военно-морские силы Украины нанесли удар ракетой "Нептун" по военному объекту российских оккупантов в бухте Стрелецкая в Севастополе. В результате атаки было поражено место, которое использовалось для хранения вооружения и техники противника. В ВМС подчеркнули, что такие удары направлены на снижение боевых возможностей оккупантов в Черном море.

Украинские военные нанесли удары по ряду мостов, ведущих во временно оккупированный Крым, что, по оценкам экспертов, затрудняет российскую военную логистику на южном направлении. Сообщается, что такие атаки влияют на поставки техники и перемещение оккупационных сил между материковой частью и полуостровом.